香港山路錦標賽2022｜渣馬亞軍過江龍封王　季軍爭奪出現奇景

香港山路錦標賽2022周日舉行，長距離男子組由兩位外籍選手由頭鬥到尾，來自日本的城武雅（Shirotake Masashi）以4分鐘之差擊敗Campbell Jeffrey Ian封王，季軍之爭出現奇景，3位本地跑手同時間衝線，最後賽會宣布曾福祥得第3名。女子組方面，梁影雪就擊敗張敏怡封后。



梁影雪奪得女子組冠軍。（HKAAA Facebook）

是次賽事為2022年田總首度在疫情下舉辦的長跑賽事，賽事分為長距離（50.3公里）及短距離（18.6公里），兩個距離的參賽者均會於白普理賽馬會青年旅舍外起步。長距離賽事健兒於周日上午7時正起步，並需要於12小時；而短距離賽事則於上午8時30分嗚笛，時限為5小時。

香港山路錦標賽2022在周日早上起步。（HKAAA Facebook）

50公里的長距離的賽道由大美督出發，登上八仙嶺、黃嶺及屏風山，急落鶴藪水塘，接着快速攀升九龍坑山，再落流水響水塘。來到比賽中段，行南涌郊遊徑，接衛奕信徑，經烏蛟騰郊遊徑，往荔枝窩進發，走過平緩的路段，經三椏村到新娘潭，最後行八仙嶺自然教育徑回大美督。

城武雅及Campbell Jeffrey Ian叮噹馬頭，大部分時間僅守前兩名。在多個檢查站，兩人幾乎是同時抵達，相差時間不到1分鐘。去到新娘潭的檢查站，城武雅大約領先Campbell Jeffrey Ian僅半分鐘多。在最後的路段，去年贏得渣馬亞軍的城武雅終於拋開對手，以5小時35分02秒首先衝線，獲得冠軍。Campbell Jeffrey Ian則以5小時39分15秒得亞軍。

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等多約20分鐘，就到季軍衝線，見到3人一起跑回來，近乎同時到達終點。難得長距離山賽都會出現最後衝刺壓線一幕！根據大會紀錄時間的網站，該3名本地跑手的時間同為5小時58分02秒，最終大會宣布曾福祥以5小時58分01秒奪得季軍。

從網上片段見到，3位跑手一同衝線爭季軍。（網上片段截圖）

長距離女子組是梁影雪與張敏怡之爭。年初在四徑成為史上最快女完成者的張敏怡，在頭兩個檢查站領先，但梁影雪在南涌郊遊徑超前，並且帶到尾，以7小時3分59秒第三度贏得冠軍。第二名張敏怡及第三名黃美欣分別以7小時9分58秒及7小時28分12秒完成賽事。

香港山路錦標賽2022大會紀錄網站的前列跑手時間及排名。（網上截圖）

男、女子公開組短距離冠軍分別由屈景朗及曾愛華以1小時59分50秒及2小時17分47秒奪得。

「Amino Vital CAM2心連心呈獻香港山路錦標賽2022」成績：

男子公開組（短距離）

冠軍：屈景朗（1小時59分50秒）

亞軍：楊鎧駿（2小時2分55秒）

季軍：袁尹豪（2小時5分41秒）

女子公開組（短距離）

冠軍：曾愛華（2小時17分47秒）

亞軍：王芷琦（2小時22分26秒）

季軍：張超敏（2小時29分31秒）

男子公開組（長距離）

冠軍：城武雅（5小時35分02秒）

亞軍：Campbell Jeffrey Ian （5小時39分15秒）

季軍：曾福祥（5小時58分01秒）

女子公開組（長距離）

冠軍：梁影雪（7小時3分59秒）

亞軍：張敏怡（7小時9分58秒）

季軍：黃美欣（7小時28分12秒）