U20亞洲盃外圍賽｜港足大敗予印尼提早出局　對手門將受傷急送院

香港19歲以下足球代表隊出戰U20亞洲盃外圍賽，在第二場分組賽大敗予印尼，連續兩場以1：5告負。

比賽期間，印尼門將遭重創，需即時送院。



在F組出戰的香港，今仗面對小組東道主印尼，對手在大批球迷入場打氣下，早段氣勢已相當凌厲，一輪猛攻後，10分鐘便由拉巴尼一記頭槌在近柱頂入。22分鐘，尼高走位入楔射遠柱破網，加上43分鐘薩拿甸入球，港隊半場已落後至0：3。

換邊後戰至58分鐘，印尼2號門前欲頭槌解圍時犯手球，港隊獲判十二碼，但同時間印尼門將卡耶欲撲救時被隊友壓中，即時倒地，傷勢似乎相當嚴重，需即時以擔架送上救護車，雙方球員都顯十得分緊張，揚手要求救護車盡快駛近，最終門將被抬上救護車後即時送走。

印尼門將卡耶受傷要即時送院。（Twitter）

印尼換入後備門將艾迪耶後，曾以行操刀主射十二碼，他一射被門將「捉到路」救出，但皮球被撲回十二碼點附近，曾以行即補射入網，為香港隊追回一球。71分鐘，後備入替的港將馬斐發揮速度，單人匹馬在4名後衛追截下仍殺到禁區頂起腳，惜被對手力壓下射門無力被接實。

86分鐘後印尼一次右路攻勢，馬些連奴接應直線入禁區射遠柱入網成1：4，印尼在90分鐘再搏得十二碼，馬些連奴射入完成梅開二度，鎖定5：1勝局。

港隊在連敗予越南及印尼後，已篤定出局，只能在周日（18日）的最後一戰，在東帝汶身上嘗試爭取一勝。