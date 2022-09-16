港足︱足總解釋閉門決定　港隊比賽後變「黃碼」　CEO望球迷自律

撰文：袁志浩
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港足相隔約3年後再於主場比賽，足總行政總裁譚秋朗解釋各項安排，對於今次是國歌法下香港第一次舉辦國際足球友誼賽，希望球迷自律。

港足今夏於亞洲盃外圍賽有好表現，相隔54年後再度勇闖決賽周，足總主席貝鈞奇今晚於尖沙咀一餐廳設慶功宴，慰勞一班球員跟教練，惟梁冠聰、謝家強、與外流中國聯賽的茹子楠及安永佳未能出席。貝鈞奇稱，私人向每名有份參賽的職球員封10000元「大利是」，總數達30多萬。

足總主席貝鈞奇向港足參加亞盃外的職球員派發大利是。（袁志浩攝）

港足今日亦傳來好消息，足總公布下周三（21日）及周六（24日）將主場友賽緬甸，是2019年11月後首次。足總主席譚秋朗透露，政府於昨日才「拍板」，所以籌備過程有點倉促，「飛（門票）都未印好」。

他形容雙方溝通過程「有挑戰性」，在香港大球場可開放最多85%座位下，希望最終有超過10000名球迷入場。「希望今次開始慢慢開放，讓明年（辦比賽）機會更大，我們正考慮明年3月國際賽期，在主場或作客比賽。」

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港隊對上一次主場比賽，是2019年11月19日世界盃外圍賽對柬埔寨，當時有6,497名球迷入場。（資料圖片／歐嘉樂攝）

不過，港隊首仗（21日）將閉門上演、沒有直播，僅開放24日的賽事予觀眾。譚秋朗解釋，在嚴謹的防疫措施下，緬甸來港約10日，不希望只踢一場比賽，但足總認為如兩仗都公開作賽，或會影響賽事吸引力，因此有所決定。他表示：「教練也希望先讓球員熱身，給後備球員多點機會。」

至於賽事安排在晚上8時舉行，同樣有考慮主帥安達臣的意見，「他認為夜波燈光打在球場，氣氛會好一點，我們也希望球迷放工後不用趕入場，坐定定欣賞比賽。」

（袁志浩攝）

有關外隊跟港足球員的防疫安排，譚秋朗指，緬甸隊在18號晚抵港後，會依照政府「3+4」檢疫規定，惟首3日仍可點對點來回球場跟酒店練習。而港隊在未接觸對手（即21日前）仍可自由活動，但必須於21日比賽後住酒店進入「閉環」，至24日完成賽事後，相關球員的疫苗通行證會變「黃碼」4天，但可離開酒店。

最後，這亦是國歌法自2020年立法後港足首次主場比賽，過去曾有香港球迷在奏國歌時背對球場或發出噓聲。被問到會否擔心部份球迷的舉動或影響比賽，譚秋朗回應：「交給球迷自律，運動應是中立、中性，希望比賽能圓滿完成。」

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