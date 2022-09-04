港足專題︱從泰國接辦大賽看香港落伍　運動產業就該讓體育主導

兩年疫情，香港足球賽事多次停擺、腰斬，本地和國際性賽事從缺，雖然球會和港隊偶有佳績，但本地波實際上原地踏步，甚至其實失去不少。

假如疫症真的成了常態，我們是否可參考鄰近地區的例子，也將自身這兩年的經驗化作養份，重新出發？



香港球會近年在亞洲賽屢創佳績，理文去屆亞協盃勇闖跨區決賽；傑志今年亦破天荒性殺入亞冠盃淘汰賽。

記得已退役的前「藍鳥」後衛唐建文說過，假如今屆亞冠分組賽、傑志補時逼和神戶勝利船的那一仗如常以主客制在香港舉行，應會是非常難以忘懷的一晚，可惜現實中本地球迷沒有機會親眼見證歷史。

傑志今屆亞冠晉級淘汰賽前最後一仗對神戶勝利船，若賽事按原定主客制舉行，將在香港上演。（資料圖片）

實例探討：2022年亞協盃——為何七欖做到東方做不到？

另一支本地代表東方龍獅，周二（6日）將於亞協跨區四強鬥烏茲別克球隊索迪亞拿；賽事原定在香港上演，但最終球會放棄申辦，改為作客4672公里外的烏茲別克首都塔什干。

適逢香港國際七人欖球賽宣布於11月復辦，球迷自然將兩者比較——為何要東方將主場之利拱手讓人？為何七欖做到東方做不到？

東方曾發表聲明，指決定「經慎重考慮」，也跟「本港防疫及隔離條件」有關。東方助理總監陳子龍透露，在7月14日亞協淘汰賽抽籤結果出爐後，已獲副主席游永強首肯、投資舉辦主場賽事。

球會積極準備，7月下旬正式向政府申請，惟亞協足協（AFC）以8月5日為「死線」，要求東方確認能否申辦。

東方龍獅於亞協盃分組賽突圍而，原先會在主場出戰淘汰賽。（東方提供）

新冠肺炎下舉辦一場比賽絕不容易，球會需跟政府商討外隊訪港的隔離跟檢疫安排，「我們建議『閉環』——外隊抵港後立即入酒店，隔離時可點對點到球場練波。若政府認為東方球員比賽後『污糟』，要求我們再隔離也願意。」

但疫情反覆、防疫政策日新月異，一切充滿變數。「時間太倉促，在那一周內政府沒有消息或回應，球會只能無奈放棄。作客要長途拔涉，簽證、機票、酒店、訓練場安排等繁複也被動；然而若答應AFC後政府不批准，球會或被懲罰，後果更嚴重。」

據陳子龍了解，七欖早在一年前已向政府申請復辦，雙方一直就防疫細節溝通，加上賽事是一年一度的國際級盛事，實難跟這次亞協淘汰賽相比。

去年香港於極嚴謹的防疫措施下舉辦亞協盃分組賽，工作人員穿起全副保護衣物，跟球員及球證形成強烈對比。（資料圖片／梁鵬威攝）

實例探討：2021年亞協盃——東方及理文的隔離歲月

其實東方跟理文2021年曾於主場合辦亞協分組賽，除了當時有兩個月時間準備，防疫措施也極嚴謹。

球隊職球員需進入隔離泡泡，定期檢測，並只能來往酒店跟球場練習，其餘時間都被監管、必須獨自留在酒店房間內。而在整個賽事後，若職球員已注射兩劑疫苗，仍須隔離14天；否則隔離21天。

至於要進入「泡泡」內的工作人員，包括電視直播攝影師，都要身穿全副保護裝備，否則要在比賽開始前3日入住指定酒店隔離，直至比賽完結後14或21天。

傳媒也被禁於草地拍攝，只能在龍門後的低層觀眾席工作，跟教練及球員隔住欄杆訪問。賽事雖開放觀眾入場，但球迷僅可在高層及廂房層看台觀戰。

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球隊都能理解政府的防疫需求，但認為模式有改善空間。港足兼東方守門員葉鴻輝表示，難以明白部份規例——球員如要從酒店房攜帶個人物品到球場，必須用垃圾袋包實；在球場內更不准淋浴。

「練習時只得球隊在場，完場也會消毒，對他人沒有風險，為何不容許沖身？大熱天時球員汗流浹背，上車吹冷氣有機會病，對運動員並不理想。」

「而我們不會跟別人接觸，練波時隊友面對面，要傳染也傳了，還要我們包好個人物品有何作用，是否多餘？」

從教練角度來說，球隊備戰也不只「練習」，還需其他環節配合。理文主教練陳曉明表示，「球員需要拉筋，做療程放鬆肌肉，教練也要開會，跟球員講解戰術。這些平常都在練習外找時間做，但極端下只能逼在兩小時練習內趕住完成，影響備戰質素。」他又指，職球員由準備到結束比賽，共隔離約一個半月，對生理跟心理都是挑戰。

去年在香港舉辦亞協盃分組賽時的部份防疫規例，嚴格就令葉鴻輝也感不解。（資料圖片／袁志浩攝）

實例探討： 2022年泰國亞冠盃——體育主導防疫規例

大家不禁好奇，其他東亞國家疫情下又是如何舉辦比賽？

傑志今年4月到泰國武里南參與亞冠分組賽，記者有幸赴當地採訪，體驗到較為「開放」的模式。這小城市首次舉辦兩個小組（共7支球隊）的賽事，仍能應付自如。

球隊抵埗後不必隔離，賽會為每隊各自「包起」一間酒店入住，職球員能在酒店內自由活動，點對點來回球場、定期檢測等則跟香港分別不大。傳媒亦只需持有48小時內的陰性核酸檢測結果，可如常在場邊拍照，跟球員在記招及混合採訪區近距離接觸。

記者在當地認識一位的香港人，負責統籌亞洲足協賽事的商業贊助部份，在這行擁10多年資歷的他有份參與去年香港的亞協盃，疫情下亦到過日本協辦世界盃外圍賽。他指日本跟泰國同以陰性核酸或快測結果作「入場券」，也將球員跟戴口罩的工作人員分開對待，做法更合理。

記者在泰國只要手持陰性核酸檢測結果，已能跟近距離拍攝球員練習。（資料圖片／袁志浩攝）

武里南6月底再以中立場身份舉辦東方跟理文所處的亞協盃J組賽事，防疫安排跟亞冠盃相似，葉鴻輝坦言模式相對「簡單」，也能平衡防疫跟運動員需要，「我們可以健身、到泳池放鬆，維持運動員正常生活。球隊是否一起進餐，外界看來沒太大分別，但足球是團隊運動，需要交流，培養默契也很重要。」

他認為港泰兩地差別，在於訂下措施時的出發點，「香港很大部份都考慮防疫，但別人會思考運動員需要什麼，沒理由辦一個體育比賽，竟不是從運動員角度去想。」

東方龍獅今夏到泰國出戰亞協盃分組賽，球隊可於酒店內自由活動，一起進餐、游泳及健身。（東方龍獅足球隊IG）

「以體育為主導」正是武里南舉辦賽事的中心思想。

泰國足總秘書長Joe Patit Suphaphongs在亞冠期間抽空受訪，他指出當地亦曾在嚴厲防疫措施下舉辦2021年亞冠盃分組賽，雖達到「零確診」，卻忽視了競技本身，「我們的確是很安全，但運動員很不方便，降低了比賽水平。」

即使4月時泰國每日新增約兩萬宗確診，官方仍認為可以控制風險，「酒店跟訓練場都在球場附近，比賽必要時更可閉門進行，不難監管；如發現任何個案，已有計劃如何把他們送到醫院治理。」Joe相信人們總要恢復正常生活，而體育比賽正是其中一種，「要證明我們比病毒還強壯！」

泰國足總秘書長Joe分享武里南即使沒有球隊參賽，也要主辦亞冠分組賽的原因。（袁志浩攝）

主辦國際賽帶來無形價值

武里南之所以積極舉辦國際賽事，除了足球外亦有MotoGP等，很大程度是想藉此宣傳這座城市；以香港的國際地位，確不必靠此增強名氣，但卻非完全沒有可取之處——建立本地人的歸屬感。

「泰國代表隊或球會排名雖不是最高，但全國上下對足球充滿熱情，認為每次主場舉辦大賽，不論是武里南、清萊或曼谷，總可讓市民自豪，凝聚人心。」Joe滿足地說。武里南聯雖缺席今屆亞冠盃，但比賽期間總有當地居民身穿其藍色球衣入場，為宿敵清萊聯的對手打氣；休息日也不乏支持者到主場「朝聖」，倒能引證這句話的真偽。

港足對上一次主場賽事是2019年11月19日，對柬埔寨的世界盃外圍賽。（資料圖片／歐嘉樂攝）

相反，香港足球代表隊對上一次主場出戰，已要數到2019年11月的世界盃外圍賽；球會級別的國際賽，則是去年6月的亞協分組賽。

曾經歷2009年東亞運金牌、2015年世界盃外圍賽兩大港足熱潮的葉鴻輝認為，港足今夏相隔54年再晉身亞洲盃決賽周，連同傑志亞冠盃傳來喜訊，是擴大球迷基礎的最佳時機。

「熱潮往往半年至一年就消退，如能把握機會鞏固形象是好事。球隊作客，球迷只能網上討論；若在主場，球迷跟球員能連繫起來，有投入感，迴嚮也更大。對球員來說，也更有榮譽感。」

香港足球代表隊相隔54年再闖亞洲盃決賽周，是吸客的好時機。（HKFA）

從更宏觀層面去看，舉辦國際賽也是文化跟知識的交流，可為城市培訓更多人才。香港政府推動體育「三化」——普及化、精英化、盛事化多年，近來還鼓勵專業化跟產業化。其中專業化不單是培訓教練、運動科研及醫學人員，還有營運跟管理體育盛事的人員。

泰國足總正是透過舉辦亞冠及亞協訓練新一代，Joe解釋：「比起投資在少數人身上、讓他們到國外留學，每一次主場辦比賽，都可讓數十名員工受惠，他們認識到大賽規格，知道該做什麼，回報更高。」

正如亞冠之行解答記者各種問題、幫忙申請證件的泰國足總職員Jan，本身也非球迷，卻是透過工作愛上這項運動跟本地足球，「進入這行業之初，我睇波也只為了工作，但久而久之，我完全投入其中，感受到箇中樂趣，放假也會追看。現在有份籌辦比賽，跟各地傳媒分享，讓我愈來愈投入其中。」

渣打馬拉松等大型體育賽事，都曾因疫情而取消。（資料圖片／盧翊銘攝）

消失的兩年 外隊、賽事還會再來嗎？

據立法會文件，所有原定於2020年2月至2021年4月舉行的15個「M」品牌大型活動，如2020年的渣拉馬拉松、國際乒聯世界巡迴賽、FIVB世界女排聯賽等，已全數因疫情取消或延期，原定今年11月8至13日舉行的世界羽聯巡迴賽香港公開賽同樣告吹。

另外，過往香港每逢6、7月都會趁歐洲足球聯賽休季時，邀請外隊訪港，近年多支勁旅先後造訪，英超「Big 6」便全部來過——曼聯、利物浦、阿仙奴、車路士、熱刺、曼城。今個夏天，傳聞有頂級勁旅也曾想訪港，可惜考慮到隔離問題後便告吹，轉而造訪其他亞洲國家。今夏，泰國曾上演曼聯對利物浦的戲碼，利物浦與水晶宮則新加坡合演友賽，同時間，香港根本無法舉行同等賽事。

政府數字亦顯示，2020年本地體育活動佔本地生產總值1.9%（510億元）；當年體育界就業人數也達75000人，體育專員楊德強最近在一個講座上提及，這兩項數字在最近兩年明顯下跌，形容是「打擊大」。

近日傳出國際龍舟錦標賽香港站，因本港隔離政策令主辦方卻步，或需再度取消，有指將由泰國接辦。有份統籌亞洲足協賽事的香港工作人員憂慮，兩年「空窗期」會影響本港在舉辦大型賽事的國際地位。

「以前香港辦比賽方便、簡單，又是美食跟購物天堂，人們習慣來就年年來。不過經過這兩年，大家嘗試去越南、新加坡、泰國，發現原來他們也很專業，當地人熱情幫忙，配套也足夠，哪為什麼還要選香港？我們被搶走了很多機會，要重新建立聲譽也需要時間。」

足總行政總裁譚秋朗透露港隊籌備主場友賽時的困難。（資料圖片）

香港足總最近積極籌備9月下旬於主場舉行的友誼賽，行政總裁譚秋朗透露，曾聯絡雙位數的潛在對手，但不少球隊得悉抵港後需隔離、已耍手擰頭，即使是現時的「3+4」安排都嫌長；而足總礙於要商討防疫細節及得到政府答允，往往遲遲未能答覆對方，終錯過機會。

然而譚秋朗深信影響只屬短暫，疫情過後會復常，「政府很積極推廣運動，肯在這方面投資，體育在市民間也形成了熱潮，（發展）應該會愈來愈好，不會影響香港的地位。」

楊德強則表示當局會重新檢視現有「M」品牌制度，包括放寬申請資助要求、上調資助額、提供更多支援等，「積極進取地」去爭取不同類型的活動重返香江。他相信香港仍很有吸引力，「過去『M』品牌活動數字每年上升，日後香港多了好場地（啟德體育園有望於2024年落成），相信會有更多賽事在香港主辦。」

體育專員楊德強有信心香港仍有舉辦國際體育賽事的競爭力。（資料圖片）

本地球圈的訴求：足球也是一個行業

回到本地足球，疫情的影響也靜靜發酵、不顯眼，甚至被近來的好成績蓋過，「傑志跟香港隊也是因為出外集訓，付出很多資源，才找到空間去解決問題，但這些機會跟資源不是隊隊有。」陳曉明突破盲點。香港超級聯賽上一次擁有完整球季，已要數到3季之前，期間聯賽停擺、腰斬，球會退出、縮班，球員遭欠薪、失業；更莫說沒議價能力的甲乙丙組跟女足。贊助商、投資者、球員流失了，又是否會再回來？

對球會發展而言，年紀稍長的球員難維持狀態，青年軍更是失去成長的黃金期，陳曉明表示：「16至18歲的球員這兩年沒恆常比賽、練習，突然就要接軌成年隊。球員面對不正規的環境，好成績也只是虛火，這兩年其實對本地球圈傷害很大，可說是停滯不前。」

譚秋朗的着眼點放在不同地方，「不用球圈反映，我們也感受到（影響），但實際有多大？當然（球迷）睇不到波，但熱情仍在，現在港超又開始，足總會把氣氛做好一點，多做場內外推廣，讓市民睇波不只是睇波，是講求整個體驗。」他所指的是在比賽前、半場跟完場後舉辦活動，「其實去年已落實，但球季停了，希望明年年初可再推出。」

理文主教練陳曉明認為疫情令整個球圈停滯不前。（理文提供）

英超每年為英國經濟貢獻約76億英磅，若加上其它級別聯賽、國家隊、女足等賽事，全英足球產業一年產值接近100億英鎊（約1000億港元）。球迷主要消費範疇包括門票、賽事轉播的電視訂閱費、球衣及球隊產品、比賽日餐飲、交通費等。雖然港超相關效益難以相比，甚至連起步階段也談不上，但說明運動產業確是有利可圖。

可是政府一邊說要將運動產業化，球圈中人卻感受不到對方將本地波視為一種職業。

「疫情下政府從沒禁止市民返工，為何卻不讓球隊練習、比賽？」

「職業足球在香港被當玩樂性質，所以有什麼事就最強硬地對待我們。」

他們希望政府明白足球比賽就像是頒獎禮或演唱會一樣，是表演事業的一種，可參考類似的方法讓行業在疫情下健康發展。

新一季港超聯上周六開鑼，首個周末3場賽事入場觀眾共4827人。（廖雁雄攝）

縱然本港疫情回升，政府最新政策沒有一刀切，而是將大型體育比賽分類——如過千名市民參賽的維港泳，參加者需長時間除下口罩，風險較高；若參賽者只限運動員，他們在會跟公眾分隔、減少近距離接觸，即使觀眾人數多，風險亦較低。

楊德強指出，足球比賽屬於後者，視乎疫情發展，只要維持85%入座率規定，相信今季可如常舉行。隨着港足9月底主場友賽緬甸有望成真，且看香港足球能否逐步收復失地，追回被偷走的那兩年。