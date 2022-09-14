U20亞洲盃外圍賽︱港足大敗越南　傑志小將破蛋　主帥望球員見識

香港20歲或以下代表隊周三（14日）於印尼參戰亞洲足協20歲或以下亞洲盃（前稱亞青盃）外圍賽，於F組首戰對近年進步神速的越南，結果大敗1：5。



港足U20本月初曾到泰國集訓超過一周，期間友賽泰國U19輸0：1，球隊日前抵達印尼泗水，並完成賽前最後兩課操練。

港隊出戰U20亞洲盃外圍賽。（HKFA）

港隊守門員龐焯熙上半場至少5度撲救，包括擋走阮國越跟阮成仁的半單刀，又拗腰托出對手禁區頂窩利抽射。不過，越南實力始終在港隊之上，25分鐘丁春進勁射近柱破網，加上阮國越31分鐘射入12碼，領先至2：0。

完半場前港隊有黃金機會，曾樂圖左路突破落底，擺脫守衛後傳中，陳嘉宝小禁區頂左腳撞射卻「撻Q」出界。

港隊上半場已落後兩球。（VFF）

把握力成為兩隊今仗分野，越南球員不論射門角度跟力度都比港隊優勝，51分鐘丁春進峨嵋月頂一控一射得手，屈文康7分鐘後左路窄角度抽遠柱網仔入，港隊落後至0：4。

港隊破蛋一球來自兩名港超球員「合作」，今季從傑志外借冠忠南區的陳傲軒搏得12碼，效力「藍鳥」曾以行主射雖被門將捉到路，幸衝前補中成1：4。臨完場前阮德英頭槌破門，港隊終以1：5落敗。

港隊今次由張健峰領軍。（香港足總提供）

港隊主帥張健峰透露，球員自7月集訓以來已不斷從錯誤中學習，但始終本地賽跟國際賽水平有差距，難追上對手速率。整體而言，他認為港隊執行前場壓逼戰術「有成功有失敗」，球員很願意嘗試我們的要求，但體能付出很大，結果不好，是我的責任。」

他重點提到港隊球員場上表現不及對手成熟，多次猶豫、浪費機會，「在本地青年聯賽，球員知道什麼時機做one-touch（一腳傳球），也做得到。但不是常有環境逼他們這樣做，所以有時會做two-touch或three-touch，可是他們仍然能贏波。所以今次是學習跟見識，相信他們能了解問題所在。」

為港隊取得唯一入球的曾以行，不諱言球員下半場體能下降，讓越南控制節奏；把握力不足也十分「致命」。「部份失球可以避免，大家已盡力，至少失球後也維持精神面貌，沒有放棄。今場得着是要專注，休息後下場再搏過。」

港足周五（16日）及下周日（18日）將分別鬥東道主印尼及東帝汶。今屆賽事小組首名，及10組中5支最佳次名球隊，均可晉身明年3月在烏茲別克舉行的決賽周。

張健峰指出，大部份球員從未面對過印尼球迷打氣的環境，料屆時需克服作客的心理壓力，「希望他們好好享受比賽，我們也不會只縮後防守。」