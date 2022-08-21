港足小將梁祐維加盟泰國球會　成香港第一人：還有時間為理想外流

香港U23足球代表梁祐維（一仔）加盟T3聯賽（泰乙，泰國第三級聯賽）球隊清萊城（Chiangrai City F.C.），已完成註冊，9月開始會在聯賽上陣。

清萊城為泰超球隊清萊聯的二隊，「一仔」接受《香港01》訪問時講及自己作為首位在泰國落班的香港球員的心情。



20歲的梁祐維一直是香港隊青年軍成員，去年也代表香港出戰U23亞洲盃外圍賽，他是東方龍獅青訓計劃「Project E」中，首位透過計劃到葡萄牙落班的球員，先在2018年加盟葡乙的洛里什青年隊，2019年轉投葡甲科瓦彼達迪，曾在U19和U23聯賽上陣。他完成上個賽季後往泰國試腳，終獲清萊城開出合約出戰9月10日展開的泰乙聯賽。

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不過，「一仔」目前正隨一隊、泰超的清萊聯操練，他道：「教練說我在訓練和比賽期間表現出色，為了多給年輕人機會，安排我到一隊訓練。」

梁祐維加盟泰國的清萊城。（受訪者提供）

梁祐維來季會先在泰乙出戰，泰乙由2017年開始成為職業聯賽，根據泰國聯賽官網，2022/23球季將有76間球會出戰，共舉行兩個階段，分別是「地區階段」和「全國錦標賽階段」。球隊先按地區分成6組，每組的首兩名將可參加「全國錦標賽階段」，爭奪全國總冠軍及升上泰甲（T2）的資格，而每組包尾的球隊就要降班落泰國業餘聯賽。清萊城上季在北部組12支球隊中排第6名。

成香港外流泰國第一人 「以此作動力」

梁祐維指，目前在泰國適應得不錯，當地訓練設施都專業有規模，「絕不輸蝕給葡萄牙」，且球隊主教練是巴西人，彼此能以葡語溝通，「更加容易明白他想做什麼、大家關係可以更密切。」

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梁祐維目前正隨一隊清萊聯操練，這支泰超球隊正是傑志在應屆亞冠分組賽的對手。（受訪者提供）

作為首位外流泰國的香港球員，他亦十分重視這「第一人」的身份：「我會以此作我的動力，身為一個香港球員，希望有能力在其他聯賽踢波，也透過表現證明我是值得以外援身份為球隊比賽。」儘管他坦言未來「絕對有機會」升上一隊作賽，但目前不作多想：「我要先在球隊站穩陣腳，機會只留給有準備的人，表現好的話，也有其他球隊會看到，所以目前要繼續努力。」

婉拒港超球會邀約 望多爭取外流經驗

梁祐維在香港不乏港超球會青徕，講到為何選擇在泰國發展，他坦言考慮過多方面因素:「最終覺得自己只是20歲，還有時間繼續為足球這個理想去外流，多爭取在不同地方踢波的經驗，跟家人和經理人公司商量過後，認為（去泰國）對我的個人成長會較好，我也希望一步步踢到更高水平聯賽。」

梁祐維希望能做好「外援」的角色。（受訪者提供）

「一仔」父母自他小時候，已不遺餘力助他實現成為足球員的心願，無論到外地比賽甚至落班，都身體力行支持，他對此十分感激：「我15歲之時決定去葡萄牙，家人一直無限量支持，我每天都跟他們保持聯絡，他們因此相當放心，在葡萄牙5年間我已學懂獨立，會照顧自己……而且平日除了訓練，就是去健身室，很少獨自外出，所以他們也不會太擔心。」