港足相隔三年再戰主場　疫情及國歌法下首次　兩賽緬甸僅開放一場

等了兩年多，香港足球代表隊終於再有主場賽事！香港足球總會公布，港隊將於本月21日及24日友賽緬甸，但只開放24日的賽事予觀眾入場。



早前相隔54年再勇闖亞洲盃決賽周的港足，經足總向政府爭取，終於落實在今月21日與24日舉辦友賽，對手是世界排名158位（低香港11位）的緬甸，足總發新聞稿指，賽事是為備戰明年的亞洲盃決賽周。惟首場賽事會閉門進行，第二仗則開放球迷入場。

9月21日的閉門賽事會在晚上8時於旺角大球場舉行，不設售票。9月24日則開放予觀眾入場，同為晚上8時開賽，在香港大球場上演，門票於9月22日起公開發售，不設網上售票，足總公布的售票安排如下：

票價：成人150港元、學生及長者特惠票40港元賽前預售地點：香港大球場售票處 及 香港足球總會

日期：9月22至23日早上10時至晚上8時比賽當日售票

地點：香港大球場售票處

日期：9月24日早上10時至下半場開始前

港隊對上一次主場比賽，是2019年11月19日世界盃外圍賽對柬埔寨，當時有6,497名球迷入場。（資料圖片／歐嘉樂攝）

這將會是港隊自2019年11月19日對柬埔寨的世界盃外圍賽後，相隔約3年（34個月）首次於主場出戰，亦是疫情下及國歌法立法後，港足第一場在本港進行的國際賽。香港隊主教練安達臣將於本周末（9月18日）的港超聯過後公布今次友賽的港隊決選名單，並於下周展開集訓。