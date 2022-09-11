足球熱話｜柔佛DT決賽日學生家長也關注　大馬王儲奇招推動足球

馬來西亞勁旅柔佛DT（Johor DT）周六晚（10日）贏得大馬足總盃，州政府隨即宣布把今日（11日）列為柔佛州特別假期。這已不是州民首次「沾光」，早年柔佛DT在大賽奪冠後，州政府宣布放特假一天慶祝，市民也曾半信半疑。



柔佛DT在大馬足總盃決賽，以3：1擊敗登嘉樓足球隊（Terengganu FC），相隔6年再奪得足總盃冠軍。柔佛州秘書Tan Sri Azmi隨即當晚發出文告，州政府宣布11日為特別假期（下稱特假）。

州政府在文告中指出，這是為了慶祝柔佛DT獲得大馬足總盃冠軍，也是為了感謝該隊球迷一直支持，讓柔佛取得佳績。

柔佛DT自2016年後再贏得大馬足總盃。（柔佛DT Facebook）

柔佛州政府其實已不是首次「普天同慶」這支馬來西亞班霸贏球。早在2014年，柔佛DT在馬來西亞超級聯賽捧盃時，該州政府已首次為慶祝勝利而宣布放特假。

2015年，柔佛DT在前南華主帥馬里奧領軍下，於亞協盃決賽擊敗塔吉克的伊斯迪羅，成為史上首支贏得亞協盃冠軍的東南亞球隊，當時柔佛州民也獲得假期一天。

一支球隊的戰績之所以如此重要，背後與當地一個重要人物有關。2013年柔佛DT被柔佛蘇丹長子伊斯邁（Tunku Ismail Idris）入主，這位對足球狂熱的王儲為球隊大灑金錢，提升球隊戰力和成績。王儲全情投入足球，將柔佛DT的地位捧成當地代表球隊一樣，這項運動未必人人喜愛，不過說到放假當然沒有人會討厭，將球隊有好成績與公眾假期並列，柔佛王儲為推動當地足球而出此奇招，可說用心良苦。

柔佛州政府為慶祝球隊捧盃，州民翌日放假一天。（柔佛DT Facebook）

大至亞協盃，小至馬來西亞盃等賽事，近年柔佛州居民也不時受惠於球隊奪冠，而獲得一天特假，包括2016年大馬足總盃、2017年及2019年馬來西亞盃等。柔佛州大臣拿督也曾在賽前公開宣布，假如柔佛DT能奪冠而回，州政府會把翌日定為特別假期，讓居民也投入支持球隊起來。

從大馬傳媒報道可見，柔佛州政府甚支持足球。（網頁截圖）

州民「捕實」決實更新戰果

據大馬傳媒引述，在柔佛州政府首次宣布「捧盃特假」時，曾殺市民一個措手不及。由於大馬不少屬州都不以星期天為公眾假期，甚至有學校的星期天是上課天，周六晚的決賽結束後，家長未必得知有特假而送上孩上學。校方也需在接到教育局通知後，立即通知各班級主任通知家長。當時政府部門突然休假，也有到政府部門辦理事務的民眾吃閉門羹。

不過，現在柔佛州政府部門和居民已對放特假「臨危不亂」，據指民眾會在柔佛DT踢決賽的日子，守在電視機前或在網上看直播，又在球隊獲勝後不停更新社交媒體確認會否有特假。