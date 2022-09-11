足球熱話｜巴塞作客卡迪斯有球迷心臟病發　主隊門將變身救人英雄

西甲巴塞隆拿作客卡迪斯，比賽至80分鐘觀眾席有球迷心臟病發，暫停比賽。卡迪斯門將謝利馬斯列迪斯馬（Jeremias Ledesma）上演來回跑，協助將心臟起膊器送上看台。卡迪斯主席其後確認該球迷已恢復心跳，並已送院。



西甲巴塞隆拿作客卡迪斯比賽期間有球迷暈倒，雙方停止比賽，等待消息。（Getty Images）

巴塞隆拿作客卡迪斯，法蘭基迪莊在32分鐘先開紀錄，65分鐘羅拔利雲度夫斯基的入球將領先比數擴大至2：0。

戰至80分鐘，有球員提醒球證，指看台上一名年長球迷暈倒，球證隨即吹停比賽，並通知雙方教練。

危急之際，卡迪斯兩球員分別挺身而出。先是門將列迪斯馬跑至場邊，拿到心臟起膊器後高速跑到球場另一邊，大力將起膊器拋上看台讓醫療人員立即使用。



列迪斯馬和隊友密切注視急救過程，隨後以手勢詢問球迷狀況，另一名卡迪斯球員荷西馬利（Jose Mari）亦協助工作人員運送擔架上看台，雙方都有球員在場上為該球迷祈禱。

列迪斯馬拿到心臟起膊器後跑至觀眾席影片：

Cadiz keeper Jeremias Ledesma sprinted over with a defibrillator and threw it into the stands after a medical emergency in the Cadiz vs. Barca game. Thankfully the fan is now stable, and thoughts with him. Huge praise to Ledesma for his quick thinking 👏pic.twitter.com/SRVsEjfRx8 — Ben Jacobs (@JacobsBen) September 10, 2022

比賽暫停期間，卡迪斯主席Manuel Vizcaino確認該球迷已恢復心跳，並已送院，場內有另一名人士暈倒，但並無生命危險。



比賽在暫停55分鐘後重新開始，巴塞隆拿憑安素法迪及奧士文尼迪比利再各入一球，最終以4：0擊敗卡迪斯。



賽後不少球迷大讚列迪斯馬是救人英雄，有人更指出他正是率先發現有球迷不適，示意球證暫停比賽的球員，大力表揚他的英勇行為。