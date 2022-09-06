足球熱話｜法甲睇波世界級享受　角球旗設按摩浴池令網民驚詫

入場觀戰買到頭幾行門票，近距離支持愛隊，氣氛「冇得頂」。有什麼座位較第一行更好？

法甲周末一場賽事，拍攝到球迷坐在按摩浴池，「肉騰騰」慶祝愛隊入球，成為網絡熱話。網民反應讚歎之餘，亦指畫面太過趣怪。



周末法甲特魯瓦對雷恩，對着角球旗的位置有一個特製高台，上面放着一大座浴池，還有太陽椅。兩名球迷安在池中，呷着啤酒，相當「識歎」。

特魯瓦為幸運球迷而設的貴賓座。（影片截圖）

主隊特魯瓦在開賽14分鐘先開記錄，坐在雷恩後場角球旗兩位豪客，振臂歡呼，其中一位更「情不自禁」彈起，幾乎露出重要部位。

肥哥哥看見特魯瓦入球，不禁站起振臂歡呼，到底有沒有穿褲？（影片截圖）

據報道指，特魯瓦為答謝球迷支持，特設兩個貴賓區，抽選共4名球迷入坐。貴賓球迷在按摩浴池，啤酒、小食及其他飲品，一應俱全，賽後更獲贈主場球衣。

陽光與球場，坐在按摩浴池打氣，都幾夢幻。（twitter@clemgach）

「沖涼睇波」這種桑拿浴室體驗，搬到露天場地，攝入電視鏡頭中，畫面迅即在網絡廣傳，有網民表示好想跟好友一起試試，又說這樣看足球有另一份樂趣。不過，有網民形容畫面「有趣而滑稽」，也有網民打趣道此事發生於法甲，「不能認真看待這個聯賽」。