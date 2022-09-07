足球熱話︱日職外援不道德入球　主帥下令「賠罪」贏尊重︱有片

日職J League上周六（3日）發生離奇一幕，福岡黃蜂對名古屋鯨魚的比賽中段，福岡外援哥奧斯（Jordy Croux）被指無體育精神地攻入一球，惹來對方職球員瘋狂投訴，結果福岡主帥長谷部茂利決定「賠罪」，下令球員要讓路予對手入波。



主場的福岡黃蜂開賽兩分鐘就落後一球，戰至19分鐘，福岡外援哥奧斯（Jordy Croux）跟對手相撞後倒地、狀甚痛苦，名古屋鯨魚球員見狀，主動示意將球踢出邊線。

福岡外援倒地，名古屋鯨魚球員見狀，主動示意將球踢出邊線。（網上截圖）

哥奧斯之後無大礙，企起身後不斷唸唸有詞，不滿球證未有吹罰。福岡球員準備開出界外球，按慣例應交還控球權予對手，但雙方似乎未「傾掂數」——是直接把球擲給名古屋守門員，還是擲給福岡球員再踢給對手？

兩隊球員「手指指」，遲疑了一會，福岡把球擲往底線方向，但外援盧基安（Lukian）上前攔截了皮球，隊友紛紛叫他把球傳踢給名古屋，這名巴西外援卻繼續進攻，並把球傳入中路，結果由哥奧斯撞射入網。

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入球當然有效，而福崗兩名外援也激動慶祝，這令名古屋球員相當無奈跟憤怒，認為福岡此舉欠缺體育精神，球員衝上前跟盧基安理論；後備席的職球員也走到對方面前要求解釋。

結果福岡主帥長谷部茂利親自向對方教練承諾，下令己隊球員集體「不設防」，在名古屋中圈開波後「讓路」對方前鋒入波，令名古屋再度領先2：1。而對於教練跟隊友的「賠罪」，哥奧斯跟盧基安仍顯得不明所以，攤大雙手問「Why（為什麼）」。

福岡結果企定定讓對手入波「賠罪」。（網上截圖）

哥奧斯見隊友不設防，十分不解。（網上截圖）

不過，哥奧斯賽後冷靜下來，終為自己的不道德行為道歉，「很抱歉，我的入球沒有尊重對手，我不是故意的。」然而盧基安就稱：「我不後悔這個決定。」福岡最終輸2：3，賽後排第15位，僅領先包尾的磐田山葉5分，有降班危機，但主教練的決定令他們贏得對手跟球迷的尊重。