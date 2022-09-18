體育熱話｜電單車賽現極醜陋一幕　車隊卑劣行徑陷害舊將遭重罰

周六（17日）的ＭotoGP亞拉崗站排位賽，在較低級別的Moto3排位賽末段發生了一起始料未及的犯規事件，震驚賽車界之餘，也被批評是「毫無體育精神的一幕」。



亞拉崗賽道一條1.2公里長的大直路，令車手在保持適當距離跟隨對手的話，可大大受惠於前車「破風」的效果，造出更佳時間，因此在排位賽時，車手都希望找到合適的對手跟隨，同時也會避免被主要對手跟隨。

這一站賽事的特性，使Moto3排位賽出現了醜陋的一幕。

阿祖安費南迪斯成為受害車手。（Getty Images）

Max Racing Team的車手佐佐木步夢（Ayumu Sasaki）出車後，Tech3 KTM車隊車手阿祖安費南迪斯（Adrian Fernandez）也準備跟上佐佐木身後出發，未料這時Ｍax Racing Team兩名機械士走近費南迪斯，更在他出發一刻，一人以身體阻擋、一人更疑似出手觸碰費南迪斯的戰車，令戰車立刻停下。

Tech3的機械士雖然即時出手推開兩名「敵軍」，兩人也立刻轉身離開，但傷害已造成：費南迪斯的戰車「死火」停下，雖然有機械士立刻前來協助重新啟動戰車，可惜為時已晚，費南迪斯已沒有時間再造快圈，只能以第15名結束排位賽。

影片：官方公布的事發經過

It gets crazier the more you watch it 🤯



This was the moment in #Moto3 Q2 that saw 2 mechanics slapped with a 2 race ban 💥#AragonGP 🏁 pic.twitter.com/NCUGDbO5al — MotoGP™🏁 (@MotoGP) September 17, 2022

有趣的是，費南迪斯今年與佐佐木步夢互換了席位，他去年正是效力Max Racing Team，佐佐木前兩年都身在Tech3；同時也意味費南迪斯是遭自己的前東家惡意阻撓。

Tech3 KTM立刻將這段影片上載到車隊Twitter，寫道：「這就是在今天Moto3 Q2（排位賽第二回合）發生的事。阿祖安費南迪斯被另一支車隊阻止出發。不能接受。」文末更標註了肇事的Max Racing Team，並嘲諷地加上了一個「讚好」的表情符號。事件旋即惹來廣泛關注，不少車迷和記者都對於事件難以置信，有記者坦言「這是我採訪MotoGP 35個賽季以來，第一次遇到的事」，車迷則普遍狠批Ｍax Racing Team。

費南迪斯去年正是效力Ｍax Racing Team。 （Getty Images）

車隊班主憤怒回應 指肇事機械士自作主張

Ｍax Racing Team是由前MotoGP車手比亞基（Max Biaggi）成立的車隊，他未幾便在Twitter回應事件，怒道：「這行為完全不能接受！我們向Tech3及費南迪斯公開道歉。這行為是他們自作主張的，而且十分危險，無論如何都不能合理解釋。他們會受罰的。」

對於有車迷質疑兩名機械士是否自發犯規，或是接獲命令行事，比亞基其後接受賽車媒體《The Race》訪問時道：「當時我在附近，正在跟天空體育台的記者談話，沒有留意到事情發生，因為實在發生得太快了，直至有人把（Tech車隊的）發文傳給我看。然後我去找那兩個機械士要求解釋，他們說得很……然後我去了Tech3的車房問他們發生了什麼事，再跟他們道歉了。」

比亞基曾在90年代於250cc賽4次成為總冠軍，之後在ＭotoGP的最佳成績為年度季軍，並曾3次奪得世界超級電單車錦標賽總冠軍。（Getty Images）

當時賽會仍未宣布判罰，不過比亞基已道：「我會採取行動的，在我看來，這完全不能接受，我不知道Dorna（MotoGP營運公司）或國際道路賽車隊伍聯會（IRTA）會不會判罰，但無論如何我也會自己向他們施罰。」

賽會其後宣判，兩名涉事的Max Racing Team機械士「以具侵略性和危險的方式，干擾及接觸另一車隊的車手及戰車」，向每人罰款2000歐元及兩場延後禁賽。延後禁賽是基於MotoGP由今周末起連續三周都有賽事，車隊在防疫限制下無法及時找到替補，因此禁賽由原定的緊接兩站（日本茂木站及泰國武里南站），延至再之後的澳洲菲利普島站及馬來西亞雪邦站才執行。

22歲的佐佐木步夢（前排中）在Moto3已是第6個完整賽季。（Getty Images）

受害的Tech3車隊班主Herve Poncharal坦言完全不明白對方動機：「老實說，以阿祖安（費南迪斯）的表現，根本不會威脅到任何人，車手一同出發、跟隨對手是很正常的，不止他一個這樣做呀。」他又透露，對手的車手佐佐木步夢在之前兩年效力Tech3時，也是「慣犯」：「當時人人都來對我說，『喂，你可以叫佐佐木不要再跟着對手嗎？』但事實是人人都會跟着其他對手呀。」