體育熱話｜拳王泰臣親解坐輪椅之謎　「病發時甚至不能說話」

上月中有人拍到一代拳王泰臣（Mike Tyson）坐輪椅的照片，引起外界關注其健康。他接受美國電視台訪問時，透露自己不時受坐骨神經痛困擾，更會因此無法說話。



泰臣上月在邁阿密國際機場時，需以輪椅代步。（Twitter）

泰臣上月中在邁阿密國際機場，被拍到正坐在輪椅上，由其他人推着移動，引起外界對他健康的關注。

其後泰臣接受美國電視頻道Newsmax TV訪問，解釋原因，「我間中會出現坐骨神經痛，病發時，我甚至無法說話。」他表示，很慶幸這是他唯一的健康問題。

美國網球公開賽第一天，泰臣有前往觀戰莎蓮娜威廉絲的女單賽事。（Getty Images）

泰臣雖患有坐骨神經痛，但他仍有參與各項活動。他在美國網球公開賽第一天，前往觀賞「細威」莎蓮娜威廉絲的女單首輪賽事。

9月11日時，泰臣亦有前往NFL邁阿密海豚的主場揭幕戰。（Getty Images）

9月11日時泰臣前往NFL球隊邁阿密海豚的主場揭幕戰，當時不需要輪椅代步，然而有球迷形容他步速緩慢，再次引起大家討論泰臣的健康問題。

泰臣離開球場影片：