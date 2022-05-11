體育熱話｜拳王泰臣航班打人避過一劫　受害人被指醉酒在先

55歲的拳王泰臣（Mike Tyson）上月涉在航班上拳毆乘客，令對方臉部受傷流血，他最終未被起訴，與受害人和解收場。



案件由美國聖馬堤奧地方檢察院處理，《TMZ》引述檢察院稱，在檢視警方報告及爭執的影片後，決定對泰臣不予起訴：「這是由於受害者的行為導致事件發生，也考慮到泰臣與受害人間的互動、和泰臣與受害人（對不予起訴）的要求。」

泰臣最終未被起訴。（Getty Images）

事件發生在上月20日，目擊者指，泰臣一開始友善地與疑似醉酒的受害人自拍，但事件最終急轉直下，泰臣向其臉部揮拳使他額頭流血。另一目擊者接受媒體訪問時稱，早在上機前已對於該受害人的行為感到不安，「我上機時已在想，慘了，有個醉酒佬在我要坐的航班上」。

受害人的律師則指，外間對於受害人曾在飛機上向泰臣投擲瓶子的說法是謬誤，「他只是看到泰臣而太興奮。」