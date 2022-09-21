車路士商業總監極速被炒　涉向合作夥伴發色情影片　提出性交話題

車路士正值多事之秋，遲遲未找到新的體育總監，最新更因為性醜聞而要解僱上任不足一個月的商業總監韋洛比（Damian Willoughby）。韋洛比被商業合作夥伴投訴性搔擾，據報韋洛比向對方發送色情影片，提出性交的話題，更表示若果對方願意「naughty」一點的話，會把曼城的高層介紹給她認識。



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車路士商業總監韋洛比月初上任，月尾即被炒。（Twitter）

英超球會車路士周二發聲明表示：「車路士確認，已經跟商業總監韋洛比解約，即時生效。韋洛比在本月初上任，但球會最近收到他上任前發出不當訊息的證據並開展調查。雖然那些訊息是他受聘前所發的，但他這種行為與球會新班主正在建立的工作環境及企業文化完全背道而馳。」

英國《每日電訊報》透露，投訴人是活躍於足球投資界的Catalina Kim。（網上圖片）

英國《每日電訊報》披露更多細節，投訴人是C&P體育集團創辦人及行政總裁Catalina Kim。Catalina Kim指控韋洛比去年多次向她發送性搔擾的短訊，包括詢問她是否赤裸，提出性交的話題，發布色情影片，更表示若果她肯「naughty」一點的話，會介紹曼城行政總裁蘇利安奴（Ferran Soriano）給她認識。《每日電訊報》的記者看過這些訊息，當時Catalina Kim一再拒絕韋洛比的要求，並提醒他已經結婚了。

Catalina Kim的體育集團曾經促成多宗歐洲球會的交易，包括曼城及熱刺，還幫過皇家馬德里在韓國設立足球學院。

事源Catalina Kim正跟車路士的商業總裁格歷（Tom Glick）商討投資方案，她代表外國投資者，打算向車路士的男子、女子足球隊及青訓學院注資數以百萬鎊計資金。談判到8月底，格歷表發電郵通知，即將上任商業總監的韋洛比會加入，引起Catalina Kim的關注，3人在9月1日會面。

會面後，Catalina Kim在9月3日向韋洛比的上司格歷投訴，聲稱最近收到韋洛比的恐嚇電話，並將多張韋洛比去年向她發出性搔擾訊息的截圖傳給格歷。之後，雙方的投資談判陷入僵局，直至周二車路士發內部通知，指韋洛比已被解約。

Catalina Kim今夏與訪韓的熱刺主席利維見面。（網上圖片）

韋洛比在足球管理及商業發展打滾多年，在2007到2010年間在車路士工作過，他在2015年任職城市足球集團副總裁時認識Catalina Kim，兩人一直有商業合作。據悉，Catalina Kim之前沒有公開過被韋洛比性搔擾的事。

《每日電訊報》引述Catalina Kim就此事的回應：「我承認已經向格歷投訴韋洛比近兩年的行為，包括他最近向我打出恐嚇電話。我強烈相信這個不是一間英超球會能夠容忍的工作環境及企業文化。」韋洛比方面就拒絕回應。