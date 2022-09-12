英超｜車路士新帥第一天 樸達：用我們的方式再創歷史
撰文：黎建明
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英超車路士新帥樸達（Graham Potter）上周五第一天上班，由車路士媒體部門全程記錄。樸達在訪問片段中提到，他期望球隊創造新的歷史，並將本着「以人為本」的方針執教球隊。
樸達上周四與車路士正式簽約，並在周五正式到任。他接受訪問時表示，執教車路士是一個繼續前進的好機會。「我對領導層與他們未來的計劃均十分滿意。球隊擁有輝煌歷史，但更重要的，是用我們的方式再創佳績。」
樸達提到，希望球員享受踢足球。「對球隊而言，最重要的關係就是與球迷的聯繫。球員若能享受足球，亦會感染球迷。」他亦表示，會讓球員自由地在場上做決定，表現自己。
樸達亦指，自己執教時將以人為本。「球員也是人。我要知道甚麼可以激勵他們，認識他們是怎樣的人，再尋找共同點，建立良好關係，每日進行有效的溝通，建立尊重、信任與坦誠。」
樸達首戰將是周三晚的歐聯賽事，在主場迎戰薩爾斯堡。
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