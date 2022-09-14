英超變成NBA？車路士班主的美式狂想　提議舉辦南北明星賽

車路士的美國新班主托德波里（Todd Boehly），似乎想將美式體育的制度引入英超，提議舉行英超明星賽！



托德波里認為英超可以參考美式運動的發展。（Getty Images）

48歲的托德波里投資美國體育多年，他是美職棒球隊洛杉磯道奇的其中一名班主，也有NBA球隊洛杉磯湖人的股份。他認為英超可以借鏡美國體育運動的發展，他說：「我希望英超可以在美式運動身上學點東西，開始去想一想，為何不安排一項比賽讓榜尾4隊踢（爭留級資格）？為何這裏沒有明星賽？」

「在英超，你可以用南、北分區去舉辦明星賽，很容易就可以將賺到的錢資助足球金字塔裏需要的人。這個想法會為聯賽帶來更多收入，人人都會喜歡。」NFL及NBA每年舉辦明星賽，讓聯賽中最好的球員組隊踢表演賽。

如果英超辦南北明星賽，曼聯及利物浦球員將會做隊友。（Getty Images）

如果以南、北劃分的話，北方隊會包括利物浦、曼城及曼聯等的球員，而南方隊會以阿仙奴、車路士、熱刺等倫敦球隊球員為主。英國《太陽報》就幻想英超南、北隊的明星賽陣容。大家覺得哪一隊實力更強？

北方明星隊：艾利臣；祖奧簡斯路、魯賓戴亞斯、華基爾雲迪積克、阿歷山大阿諾特；般奴費南迪斯、卡斯米路、奇雲迪布尼；C朗拿度、艾寧夏蘭特、穆罕默德沙拿。

南方明星隊：蘭斯達爾；艾歷迪亞、堤亞高施華、列斯占士；李察利臣、尼高路簡迪、迪格蘭賴斯、布卡約沙卡；加比爾捷西斯、哈利卡尼、史達寧。

被問到車路士與杜慈分手的原因，托德波里表示大家對球會未來的願景不一樣。（Getty Images）

另外，托德波里還談及車路士最近解僱領隊杜慈的原因，他說：「杜慈明顯是一位充滿才華的領隊，在車路士取得過輝煌成績。我們的目標是找一位領隊，真的想跟我們合作。現實情況是，我們不肯定杜慈的想法是否跟我們一致。我們沒有一個共同對未來的願景。（炒杜慈）這個不是因為個別比賽贏或輸所決定的。」