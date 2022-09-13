英女王國葬前夕　周末3場英超延期　車路士大戰利物浦擇日再賽

英超賽會宣布，下輪3場聯賽延期，包括車路士對利物浦的大戰，還有曼聯對列斯聯及白禮頓對水晶宮。



曼聯連續兩輪沒有英超賽事。（Getty Images）

英女王國葬將於下周一（19日）舉行，原定在下周日（18日）舉行的兩場英超比賽，曼聯對列斯聯以及車路士對利物浦延期舉行，但同日賓福特對阿仙奴以及愛華頓對韋斯咸則如期上演。

加上，周末（17日）白禮頓對水晶宮的比賽，本身因為鐵路工人罷工而延期，所以在第8輪的英超共有3場比賽延期，餘下7場則繼續舉行。

車路士對利物浦的英超大戰延期。（Getty Images）

英超發聲明表示：「經過球會、警方、當地安全諮詢組織及其他有關當局的深入協商後，除了推遲這3場比賽外別無他法。英超感謝英國足球警察部及全國所有警察，以及我們的廣播夥伴，多謝他們在這個時刻的支持，在周末的聯賽前，我們會跟他們緊密聯繫。」

「在全國哀悼期間的比賽，英超的球場會向英女王致意。延期比賽的新日期將適時公布。」

上周末的第7輪英超，因為英女王逝世全部延期，換言之，曼聯、車路士、利物浦、列斯聯、白禮頓及水晶宮連續兩周沒有英超比賽，加上之後的國際賽，他們要到10月才有英超比賽。