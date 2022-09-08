歐聯｜巴塞隆拿主場大勝響勝鼓　利雲連中三元入球獻愛妻

除了夏蘭特，入球停不了的還有利雲度夫斯基。這名新加盟巴塞隆拿的波蘭神鋒，在主場大演帽子戲法，助巴塞在歐聯首場分組賽，以5：1大破捷克的柏辛域陀尼亞，同時締造歷史，成為史上第一人。



陷入死亡之組，每一分﹑每個入球也影響出線，巴塞隆拿首仗在魯營出擊，面對實力稍遜的柏辛域陀尼亞，巴塞當然沒有留手。巴塞兩名新兵合作，祖利斯古迪頭槌二傳予門前的基斯爾加一頭，13分鐘先開紀錄。

巴塞兩名新兵合力炮製開紀錄一球，基斯爾（右）門前建功。（Getty Images）

利雲大演帽子戲法

較後時間就是利雲度夫斯基的表演時間，先接應奧士文尼迪比利的傳送，禁區頂一扣一射，34分鐘掃把腳熨射收死對方門將，柏辛域陀尼亞其後回敬一球，但利雲在完半場前再下一城，同樣接應迪比利的助攻，頭槌頂成3：1。

換邊後，費倫托利斯回後，利雲第一時間熨射破網，67分鐘完成帽子戲法，加上托利斯其後錦上添花，結果巴塞以5：1大勝一仗。

利雲度夫斯基舉起3隻手指，示意連中三元。（Getty Images）

利雲以入球說話 戴帽再破紀錄

巴塞今夏豪花5000萬歐元羅致利年屆34歲的利雲度夫斯基，不禁令人質疑是否物超所值。利雲以入球說話，除了西甲開鑼戰，其餘賽事皆有進賬，僅披甲5場，已轟入8球，平均54.25分鐘即入一球，效率奇高。

利雲今仗「戴帽」，同樣創下另一紀錄，他成為史上首名球員，為3支不同球隊在歐聯賽場連中三元，生涯累積86個歐聯入球，追平賓施馬升上史上歐聯射手榜第3位。除了破紀錄，利雲將今晚的入球獻給重要的她，「今晚是我妻子的生日，她也在現場，我把今仗所有入球都獻給她，這是個不可思議的夜晚。」

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