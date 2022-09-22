棒球熱話｜日職棒WAGs內鬥爆醜聞　瘋傳前日誌模特兒是幕後黑手

據日本媒體《週刊文春》報道，日職棒西武獅隊內爆出內鬥事件，不過主角並不是球手，而是發生在球員的太太團（WAGs）。

日本女團「乃木坂46」出身的日本女星衛藤美彩，2019年與西武球星源田壯亮結婚，兩年來受匿名網民在Instagram留言攻擊，直到委託專人調查找出「真兇」，才發現是隊友山田遙楓的妻子所為。



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前「乃木坂46」成員衛藤美彩，在2019年於女團「畢業」後，就公開與棒球名將源田壯亮的戀情，同年宣布結婚。二人的第一個孩子在今年初出生後，衛藤卻開始在IG上多次收到誹謗訊息。隨次數增加，內容也愈來愈過份，甚至到了讓衛藤擔心人身安全的地步。因此二人立刻聘請律師，採法律途徑找出幕後黑手。

衛藤美彩在拍攝節目時與源田壯亮結識，於2019年登記結婚。（截圖）

源田壯亮在21日於IG撰文證實此事，坦言與妻子2年以來飽受網上的惡意誹謗攻擊，導致精神受創。訊息甚至公開兩人家中住址、懷孕等私隱資料，而這些內容大多只有親密好友與球隊內部才會知道，讓他們對旁人產生不信任感，時刻感到不安。

據《週刊文春》指出，二人直到委託專人調查，才發現始作俑者竟是球隊隊友山田遙楓的妻子。「發信者是我完全沒料想到的隊友妻子，我已經跟隊內討論過，希望一切保密。」據悉，得知警方現身球場向球隊調查時，他主動說明來龍去脈，並希望事情可以內部解決，不想山田遙楓因此事而影響棒球生涯。

源田壯亮在IG撰文證實被網民惡意誹謗攻擊。（Instagram）

全城起底隊友妻

25歲的山田遙楓自從8月末被下放到B隊後，就沒再在主力名單出現過。位置為內野手的山田，今季在一軍出賽74場，打擊率2成、9分打點，並未擊出全壘打。雖然打擊表現平平，不過他在場下常有搞笑動作，帶動球隊氣氛，因此頗受球迷喜愛。如今傳出醜聞，也讓日本棒球界震驚。

山田遙楓8月被下放到二軍。（Instagram）

報道一出，山田遙楓已把Instagram的所有帖文刪除，亦引起網民紛紛調查誰是山田的妻子。網上瘋傳曾擔任日本時裝雜誌《with》、《cancam》模特兒的成田沙耶加，最大嫌疑。

成田沙耶加現時32歲，與山田結婚時表示女方較自己「年長6歲」的條件吻合。此外，據《週刊文春》指，女方在大學時曾有當模特兒經驗，亦曾在地方電視台擔任主播，與成田的履歷也相同。