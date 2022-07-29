棒球｜台職棒球手全壘打獻患病小球迷　父親勇敢追夢全因兒子

「恩熙加油！」

中華職棒大聯盟球隊味全龍的小球迷恩熙，在深切治療部與死神搏鬥，球手林智勝早前對樂天桃猿轟出全壘打後，鏡頭前向該名小球迷打氣，縱然恩熙最終不敵病魔，但他與父親亦有一個令人動容的故事。



中華職棒大聯盟，早前味全龍作客樂天桃猿的賽事，陣中老大哥林智勝轟出一記全壘打，助球隊追平再反勝。林智勝取分後，走到鏡頭前說出：「恩熙加油！」

恩熙是龍隊的小球迷，這名小朋友早前因病入住深切治療部，龍隊特意把恩熙的名字寫在場上，希望為恩熙打打氣，並球手們相約，所有安打上壘都要祝福恩熙。不過，這名龍隊小球迷其後依然不敵病魔，他的父親證實這消息，「恩熙去當小天使乘龍飛翔了，已經無病無痛在天上幫味全龍加油！」

龍隊老大哥林智勝打出全壘打後，特意向鏡頭為恩熙打氣。（影片截圖）

至於林智勝今仗的對手、效力樂天桃猿的球手陳禹勳，原來亦與恩熙的父親佩奇相識，兩人正因為棒球而結緣。陳禹勳與隊友在餐廳吃飯時，佩奇正好在剛餐廳工作，並熱情地上前打招呼，二人就此結識。

佩奇有個未了的棒球夢，他曾在中學時期打棒球，縱然因各種原因而放下棒球，就是因為陳禹勳而再度燃起，重拾棒球。佩奇是單親爸爸，日常生活不少時間用來照顧恩熙，其後兒子患病，令他壓力更大，但他未有放棄，憑毅力撐過去，堅持在休息時間練習，至今亦有參加業餘賽事。

龍球特意在球場上寫上「恩熙加油」，為患病男童打氣。（Instagram截圖）

耳濡目染下，連恩熙也成為棒球迷。業餘賽事不能滿足佩奇，他想在棒球更上一層樓，他向陳禹勳查問中華職棒選秀測試會的詳情，希望正正式式成為職業棒球員。除了一圓年青時的夢想，單純為了兒子，「我只是想跟自己的棒球迷兒子恩熙，證明自己是個有用的人。」

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