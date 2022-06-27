棒球｜MLB爆亂鬥群毆　翻譯員混戰中護「日本國寶」　獲球迷盛讚

洛杉磯天使隊今日（27日）主場迎戰西雅圖水手，場內爆發衝突，天使日籍球星大谷翔平也加入對峙。其翻譯水原一平為保護他也衝入亂軍中，拚命拉住他以免受傷，此舉獲日本球迷大讚並稱他為「保鑣一平」，日媒也稱之為「必死の防御」（拚命的防守）。



今場比賽開賽不久，雙方就爆發衝突。據外媒報道，衝突的導火線有可能是昨日第9局，天使的Mike Trout在Erik Swanson連投2個內角高球差點擊中他的頭後，在賽後怒斥投手控球不好，就不要投內角球。

而今天第一局，天使派出臨時以開賽投手身分上陣的Andrew Wantz，他對水手第2棒Julio Rodriguez的第一球，就投在頭部附近，兩隊也都因此被主裁判警告。結果第二局，水手投手Jesse Winker投出一球147公里的直球，擊中對手Wantz的臀部，兩隊隨即板凳清空一湧而上。

兩隊因近身球引發衝突。（美聯社）

Winker被擊中後隔空與天使休息區持續對罵，最後更甩開裁判的攔阻，直接衝入天使球員群中，有指多名球員出拳打人，這場群毆持續6分鐘之久，讓比賽中斷將近17分鐘。

面對來到美國後首次的「板凳清空」（棒球比賽中鬥毆用詞），日本好手大谷翔平也加入混戰，從後方環抱隊友，其翻譯水原一平雖不是球員，不必冒險加入「亂鬥」，但他見狀立即衝到球場拉住大谷，以免他亂入群架而受傷。水原因此獲得日本球迷讚賞，指他平日工作只是翻譯，但危機處理能力令人放心，英勇舉動更被日媒稱之為「必死の防御」（拚命的防守）。

翻譯水原一平（黑口罩）衝入場保護大谷翔平。（美聯社）

日媒以標題大讚水原一平的英勇舉動。（截圖）

兩隊的總教練與各3名球員共8人被驅逐出場，其中水手Winker更對主場觀眾舉中指，天使的Raisel Iglesias則在衝突平息後，又突然朝場中丟了一箱葵花籽。

水手教練Scott Servais賽後批評天使突然換Wantz當開賽投手，「意圖很明顯」。水手先發投手Marco Gonzales亦批評天使指：「沒水準，朝還是孩子的Julio丟過去，就只為了昨天晚上發生的事，真的是沒水準，賽前還換投手，意圖很明顯。」

近身球引發衝突：

Benches clear in Anaheim after Jesse Winker is hit by a pitch.



(via @BallySportWest) pic.twitter.com/3A5aJCQyCU — FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) June 26, 2022

Raisel Iglesias丟葵花籽：