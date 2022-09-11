棒球熱話｜日本萬人迷捲桃色醜聞　玩弄感情只求性促女伴及早墮胎

日本棒球國手，日職棒（NPB）巨人隊主將坂本勇人，被「文春砲」揭發負心行為，形象盡毀。

《週刊文春》報道這位東京奧運棒球金牌成員，揭發他結識一名女子，起初甜言蜜語，及後愛理不理，每次聯絡只為肉體關係，甚至得知對方懷孕後，只關心「墮胎」及「不用避孕」。女方更因此患上抑鬱，曾經自殺。



《週刊文春》網上版今（10日）刊登報道，向涉事雙方求證，都確認事件。巨人隊回應指，坂本對A表示歉意，僅指雙方各聘律師交涉後達成協議，二人已無直接聯絡。至於球隊對坂本的行為有何見解及處理，巨人隊無回應。

33歲的坂本是日本棒球界萬人迷，「睇得又打得」。外表非常吸引，成績亦佳，曾獲選為2019年中央聯盟MVP，兩度為巨人贏得「日本一」。

坂本勇人在國內棒球界人氣極高，長年有大批支持者追捧。（Getty Images）

聚會上相識 甜蜜期完得快

報道引述A的朋友爆料指，距今至少兩年前，A出席友人聚會，同場有一些棒球員，因而結識坂本。A非球迷，不知坂本大有來頭，但周遭的人都跟坂本攀談，坂本積極跟她搭話，讓A很開心，過後互有聯絡。二人開始來往，A每月到坂本的寓所一、兩回，過後透露坂本甜言蜜語，「常常讚她可愛，光是待在一起便很快樂」。可惜，好景不常。

坂本被指「玩感情」，對一名女子呼之則來，揮之則去，被曝黑暗一面。（Getty Images）

過從甚密未明示交往 坂本勇人變冷淡因「交到女朋友」

朋友發現A談起坂本時變得悶悶不樂，雙方對話顯示坂本變得冷淡，拒絕A要求見面，卻在夜間突然叫A出來，大多時候是到他家短敘，過後支付1萬日圓給A坐的士離開。A直接問坂本原因，得知坂本表示有女朋友便很傷心，「他們沒有明示交往，但看來互相有好感，短訊也看來這樣，所以A很失落。」

坂本對墨西哥一戰擊出全壘打，協助日本取勝，賽後卻指摘A小姐傳染性病給他。（Getty Images）

坂本勇人相會只為性 言明激進要求

二人沒有因此斷絕聯絡，只是關係變質。坂本對A，繼續呼之則來，揮之則去，而且單刀直入只為了性，用字愈見露骨，「想塞入口令你嗚咽」、「想扯你頭髮」、「10分鐘都嚟唔到，講大話，今日要後面，罰你」。而且，坂本不用避孕套，起初選擇體外射精，後來乾脆在內完事。A每次完事後要服事後藥，坂本得知後只關心能否內射和A有否服藥，最初付3萬日圓，後來竟減價，「今日2萬可以吧」。A斬不斷情絲，結果出事。

坂本在日本隊擔任主力。（資料圖片／楊宇翹攝）

東奧期間自曝染性病 反斥被傳染

東京奧運開幕前一天（21年7月22日），準備為日本爭取棒球金牌的坂本，突然叫A接受性病檢查自己有否患性病。31日，坂本在分組賽對墨西哥擊出全壘打，贏波過後通知A，確認受細菌感染，之後卻指摘被A傳染。A堅持未跟他人發生性行為，反而質疑坂本家中物事所見，應該不乏其他女性出入。一波未平，一波又起，而且大件事：A驗出懷孕。

坂本勇人的6號球衣，添上污點。（資料圖片／楊宇翹攝）

事主報告懷孕 坂本勇人：趁早打掉

A認定懷有坂本的骨肉通知對方，不諱言「懷着愛人的孩子，有點興奮」，坂本說了句「對不起」，便關心A有沒有服事後藥，又開始要求A墮胎。「不如趁早打掉」、「想叫你立即打掉」，讓A心碎。但讓A絕望的是，這位爸爸毫不顧及母子感受，仍然只顧着性，以此開玩笑，「可以不斷內射」、「不用服藥喇」。報道更有事主與坂本的電話錄音節錄。

坂本勇人（左）在東京奧運，為日本拿下金牌。（Getty Images）

事主自殺不遂 不欲答有否墮胎

A的朋友指曾經未能聯絡A一段時間，及後找上A的家人，得悉A自殺不遂。再見A的時候，A已變成另一人，「她患上抑鬱，聲音很弱。我見她腹部沒有隆起，問她是否打掉了，她說『對不起，不能說』。」