渣馬風波｜新加坡誓以F1奠定地位　香港大落後難求國際賽事體諒

原定今年11月舉行的渣打香港馬拉松日前宣告取消、到今天（20日）改口暫計劃在明年2月上演；世界龍舟錦標賽已由本港移師泰國舉行，有聲音指香港在申辦國際體育大賽上受制於防疫政策，令外地主辦方卻步，寧願選擇新加坡、泰國等更願意配合的國家。

新加坡月前已大大放寬防疫措施，入境後「零隔離」，體育、文娛盛事即接踵而至，獅城深信，透過下周末的F1新加坡站、此後的渣打新加坡馬拉松及環法繞圈賽等盛事，他們將向世界宣告：新加坡已強勢回歸。



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新加坡體育盛事不斷

自從慢慢放寬防疫政策、尤其是入境毋須隔離後，新加坡近月舉辦過、及即將舉辦不少國際賽事：

4月 新加坡七人欖球賽

7月 新加坡渣打盃：利物浦對水晶宮、新加坡羽毛球公開賽、國際籃聯三人亞洲盃

9月 一級方程式世界錦標賽、投球亞洲錦標賽

10月 DotA國際邀請賽、環法單車新加坡繞圈賽

11月 球會友賽：獅城水手對多蒙特

12月 渣打新加坡馬拉松



當中最大焦點，當數停辦兩年後復辦的F1新加坡站，渣打新加坡馬拉松則已預定有5萬參賽者，除渣馬外，當地亦接連不斷舉辦大小路跑或健走活動，一個月動輒逾10場實體比賽。香港無法主辦的足球外隊賽和羽毛球公開賽，新加坡亦能順利舉行。

香港另一對手：泰國在疫情下為何堅持辦比賽？

新加坡在7月舉行「新加坡渣打盃」，由利物浦友賽水晶宮。（Getty Images）

無疑，即使香港將此前的7天酒店隔離減至現行的3日，但在鄰近地區不用隔離、硬件相若並願意配合賽事之下，香港現行防疫政策對國際頂級體育賽事而言難有吸引力，更難求「體諒」。

除了體育盛事以外，多個世界知名的表演單位也會在新加坡舉行演唱會，包括韓國男團Seventeen、Boys Like Girls、Justin Biber、林俊傑、Maroon 5、五月天、周杰倫、Air Supply等等；Billie Eilish、A-Lin早前也已完成在新加坡的個人演唱會。

今年4月的新加坡七人欖球賽，香港因疫情已連續兩年取消，今年經過延期後，定於11月初舉行。（Getty Images）

新加坡現行防疫及入境政策（2022年9月20日最新）



．毋須隔離：所有旅客都可入境且不用隔離，只分開「已完全接種疫苗」及「未完全接種疫苗」兩者處理

．已完全接種：按新加坡政府要求已完全接種者（「復必泰」及「科興」均為兩針便符合條件），入境前只需下載應用程式TraceTogether作事先登記、及出發前3日網上遞交入境表格及電子健康證明書，便可入境。

．未完全接種：12歲或以下可獲豁免，12歲以上者則需持有48小時內的陰性檢測報告，並已購買保額最少為3萬美元且涵蓋新冠肺炎的醫療保險，即可入境。

．室內外毋須戴口罩：當地亦已在8月29日再度放寬口罩令，只要求在醫療設施、公共交通工具、部份航班或渡淪上配戴口罩，其他室內外場所都毋須再戴；亦不再設有「限聚令」。



新加坡渣馬將在今年12月以完整方式舉行。（Singapore Marathon官網）

星渣打馬拉松完整回歸

香港田總由去年底宣布在2022年11月舉辦渣打馬拉松、期間不斷跟政府就渣馬及其他賽事拉鋸、到賽事在5日間由取消到「復活」，過程中反映政府對決定是否「放行」體育活動往往不夠及時。

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渣打新加坡馬拉松6月已宣布將在今年12月初舉行，是自2019年以來第一次以完整規模上演，相比去年只供4000人實體參賽，今年賽事共50000個參賽名額，也回到疫情前的水平，今個月也已公布總獎金達7萬新加坡元，路線有所改動，跑經東海岸公園（East Coast Park）及濱海灣花園（Gardens by the Bay），以濱海灣浮動舞台（The Float @ Marina Bay）為終點。

至於原定11月的香港渣馬在取消前，田總主席關祺曾表示在平衡防疫及運動員需求後，將參賽人數降至2.5萬人，當時未獲港府回覆是否可行。如今計劃延已明年2月上演，參賽人數依然未有定案。

F1新加坡站以街道夜賽為賣點，將公共道路變成賽道，圖為2019年賽事照片。（Getty Images）

從F1看新加坡的決心：「向世界展示新加坡已強勢回歸」

香港暫時沒有條件舉行F1賽事，但從新加坡站可窺見彼此在看待體育賽事的價值、及由此產生的應對心態，確有差異。

F1新加坡一向以「街道夜賽」聞名全球，由2008年至今舉行過12屆以來，已為新加坡旅遊業帶來約150億新加坡元（約835.61億港元）收入。因疫情取消兩年後，今年終復辦，將在下周末（9月30至10月2日）在濱海灣市街賽道上演，由於賽事屬超過500人的大型活動，觀眾需符合疫苗接種要求才可入場，但可自行選擇是否戴口罩。

根據新加坡旅遊局在賽前1個月公布，門票銷情已超越上屆（2019年，3日共26.8萬人次），創下2008年首屆賽事（3日共30萬人次）後的最高紀錄，當中4成人來自海外；目前從其官網顯示，周日正賽所有門票已售清。

2019年F1新加坡站華迪爾封王，他將在今季結束後離開這項賽事。（Getty Images）

新加坡交通部長易華仁接受《海峽時報》訪問時指，F1門票的銷情：「證明新加坡已強勢回歸，亦已準備好在疫情後繼續舉辦世界級賽事」，而門票銷售數的意義十分清晰：「本地和國際對於這種體育和娛樂盛事的需求和興趣都很大……我們的目標，是將F1的熾熱氣氛和體驗帶到新加坡的每個角落。」

F1帶來的不僅是直接的門票和場內銷售收入、旅客亦帶動航空業、酒店業及餐飲業，賽道附近的濱海灣濱樂雅臻選酒店發言人向《Channel News Asia》透露，除了會接待一支車隊，酒店整體房價「比疫情前更高」，面向賽道的「觀賽房間」在比賽期間每房每晚2500新加坡元，但都已爆滿，酒店會議室亦已獲企業客戶包起觀賽；酒店同時承辦了比賽款待區的餐飲。官方數字亦顯示，為F1而來的遊客在2019年及之前大多只停留3至4日，但今年數據顯示，留在當地5日以上者佔19%、留8日以上者佔20%。

F1新加坡站亦會舉行大型演唱會。（Getty Images）

體育盛事帶動學術商界 金錢以外尚有更高價值

F1為新加坡帶來的，除賽事直接收入及旅遊業相關收益外，同時吸引世界頂尖會議及展覽，新加坡旅遊局指，圍繞F1賽期舉行的活動多達25個，數目已回到疫情前的水平，當中包括米爾肯研究院亞洲峰會、福布斯全球CEO大會，都在F1賽前數日舉行——方便參與者觀賞F1賽事、或是透過賽事尋找機遇，即使最昂貴的款待套票要價9898新加坡元（約55197港元），仍極速售清。主辦單位發言人指企業及商界人士反應尤其熱烈：「金融、汽車、科技、工程行業、MICE、燃油業對此興趣特別強烈。」

當然，F1為新加坡帶來的絕對不止是金錢收益，最重要的是在國際間、尤其在亞太區內，奠定了在疫情之下仍有力承辦盛事的地位。新加坡國立大學商學院教授Lawrence Loh指出：「F1是新加坡向世界發出的一個最有力的信號：說明即使在疫情期間，我們已如常運作了。不冒險就不會有得着，這場博奕似乎已有所回報了，尤很多國家都已重新開放、國際航運業已在復甦之下，成為一個幸福的煩惱。」