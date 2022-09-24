網球｜利華盃讓Big 4同框　三巨頭客串勁爆教練團成梅利最強後盾

利華盃（Laver Cup）隊際賽成為網壇天王費達拿（Roger Federer）的告別場地，「費天王」最後一戰成為焦點，雲集三巨頭已教網球迷引頸以待。

首天賽事其中一場單打，出現一幕史上最強教練團。三大巨頭支持隊友之餘，更提場教路，而被指導的球員絕非泛泛之輩。



首天第三場賽事上演單打，歐洲隊派出3屆大滿貫得主梅利（Andy Murray），迎戰澳洲球手迪文諾（Alex de Minaur）。梅利首盤局數落後1:2，坐到場邊休息時，後方隊友形成最強大支援。

梅利開局不順，拿度、費達拿及祖高域聯合指導。（美聯社）

Talk about a DREAM coaching team



Nadal, Djokovic, and Federer offer @andy_murray advice at the #LaverCup 😍@LaverCup pic.twitter.com/AS3eHjKZGY — Tennis TV (@TennisTV) September 23, 2022

開設了拿度網球學院的拿度，在梅利身旁不斷教路，「唔使每一球都咁搏，你打反手，佢就打去左」。如果拿度是主教練，費達拿就如「助攻」，說話不多，補充一兩句。而祖高域呢？負責打氣。

祖高域（左）及費達拿（右）落力為隊友打氣。（美聯社）

ATP官方串流頻道《Tennis TV》輯錄影片後發文，介紹道「夢幻教練團，拿度、祖高域同費達拿向梅利教路」 ，並且加上「心心眼」表情符號。三巨頭合共奪得63項大滿貫，梅利早年戰鬥力十足時也奪得3項。

令人憶起網壇「Big 4」時代。（Getty Images）

網壇曾經出現過「Big 4」時代，如今在利華盃聚首。費達拿退役，梅利被腰及髖部傷患折磨，餘下拿度及祖高域仍在第一線作戰。而這一幕夢幻教練團，未能帶來勝利。梅利以7:5取下首盤，第2盤負3:6，決勝局以直接得分「搶10分」賽制下，負7:10。