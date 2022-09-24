利華盃｜費達拿夥拍拿度不敵世界隊　以敗戰結束職業生涯

利華盃（Laver Cup）昨（23日）上演四場賽事，其中焦點肯定是費達拿（Roger Federer）夥拍拿度（Rafael Nadal）的雙打，可惜這對「夢幻組合」奮戰超過兩小時後，最終以6比4、6比7、9比11，總比數1比3不敵世界隊的索克（Jack Sock）及迪亞科（Frances Tiafoe），令41歲的「費天王」未能以勝仗結束職業生涯。



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費達拿的最後一戰雖然以落敗劃上句號，舉辦利華盃的倫敦O2體育館大屏幕播放「費天王」的職業生涯回顧，令他感動落淚。他向在場的隊友和觀眾表示，大家會以某種方式度過自己職業生涯結束這一關，形容這是美好的一天。他稱自己非常高興而不是傷感，能夠踏足賽場令他感覺良好，亦享受再一次綁上球鞋帶等最後一刻。

對於這場比賽，費達拿稱，自己沒感到太大壓力，即使自己覺得小腿可能受傷，但認為這場比賽令他非常愉快。能夠與拿度一同上陣，以及有很多偉人到場，他感謝大家。

From the ATP Tour with love, Roger. Thank you for everything 💙@rogerfederer | #RForever pic.twitter.com/hvlfmWvauW — ATP Tour (@atptour) September 23, 2022

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四天王罕有雙打練波

歐洲隊首次及最後一次由費達拿﹑拿度﹑祖高域及梅利聯手出擊，「四大天王」當然成為眾人焦點，更罕有地同場進行雙打練習，現場球迷看到這一幕，歡呼聲此起彼落。費達拿的走動時，明顯有所顧忌，速度亦不是太快，但擊球則如常瀟灑。

四天王罕有同場訓練，當然要合照留念。（Getty Images）

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「四大天王」練習時神情輕鬆，笑容滿面，練習結束後更在網前合照留念。其後兩軍成員換上文裝出席晚宴，4位名將更在泰晤士河上自拍留念。

費達拿改用乒乓球拍都沒有問題，他在社交網站上載一段片段，與阿根廷的舒華斯曼（Diego Schwartzman）交手，「費天王」同樣展出其單手反手的絕招。

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