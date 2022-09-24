港足緬甸互交白卷　主帥向球迷道歉　炮轟對手踢法保守

香港足球代表隊主場以0：0戰和緬甸，不論球員、教練都失望，主帥安達臣除了向入場球迷致歉，也批評對手保守的踢法。



港隊事隔3年再於主場球迷前比賽，吸引超過12000名觀眾入場，卻被世界排名低11位的緬甸逼和，未能繼周三（21日）後再擊敗對手。

相隔3年再於主場球迷前獻技 12264人入場 香港0：0緬甸

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港隊狂攻無進賬 安達臣：盡力了，對不起

港隊全場雖掌控形勢，上半場踢出高位逼搶、多番起腳，惟換邊後表現下滑，一向自信的主教練安達臣賽後亦難掩失落。「賽前我告訴球隊只有一個目標——就是贏，所有人都想贏。我們盡力了，但欠點運氣，有點失望，不能夠取得球迷最渴望的那個入球，令大家高興，對不起......」

不過，他解釋指港隊這次人腳不整，除沒有安永佳等外流中國聯賽球員，進攻重心黃威也因病缺陣，「要接受我們只是香港，今次僅得本土聯賽球員，這兩場友賽都很團結、打出部署，我已經滿意。」

港隊未能主場擊敗緬甸，主帥安達臣賽後向球迷們致歉。（李澤彤攝）

安達臣連轟對手及足總

雖然跟緬甸主帥希爾是相識多年的好友，但安達臣仍炮轟敵軍踢法，直斥對手「全場踢9個後衛」，一心只想靠長傳打反擊，「我不喜歡這種足球，慶幸我們不是每場都是這種對手，我更喜愛香港隊的踢法。」

他其後轉移目標在香港足總身上，認為港隊應在世界盃期間安排其他友賽，備戰明年亞洲盃決賽周，「可是足總安排了港超聯，因為開季有點遲，我對此很不高興，這是他們的工作。」

安達臣轟對手踢得保守。（李澤彤攝）

港隊明年3月有望主場再出擊

他透露，希望在明年3月另一國際賽期再安排兩仗主場友賽，並把握時間尋找更高質素的球員，「艾華頓、艾華、史提芬彭利拿等在下次友賽前便可領特區護照，如果他們展示出能力，有機會入選；我也會繼續說服身處歐洲又合資格的球員。」

港隊有望明年3月再度在主場出戰。（李澤彤攝）

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這場比賽的最有價值球員獎項，最後落在緬甸球員安萊溫（Aung Naing Win）身上，主帥希爾讚揚球員克服壓力，取得應有的戰果。希望賽前笑言，若再輸給安達臣，便會被取笑一段時間，他今天賽後這樣說：「他應該很失望吧，我會給他時間冷靜，然後傳訊息鼓勵他。」

緬甸主帥讚揚麾下能夠克服壓力。（李澤彤攝）

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