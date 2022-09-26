利華盃｜世界隊3連勝翻盤首奪冠　歐洲隊斷纜　費達拿：明年再見

撰文：趙子晉
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利華盃自2017年首度舉辦，歐洲隊「威足咁多年」，今屆力爭五連霸。完成首兩日後領先的歐洲隊，未能乘勢袋走獎盃，被世界隊連贏3場，成功翻盤，首度捧走利華盃錦標。

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今年的利華盃（Laver Cup）是費達拿的最後一戰，頓成全球焦點，歐洲隊當然希望延續霸權，以五連霸獻「費天王」。兩日賽事後，歐洲隊以8：4領先，形勢大好。

不過利華盃的勝仗得分在3日賽事都有所不同，首日1分﹑次日2分﹑最後一日3分，意味落後一方有條件在最後一日逆轉，大大增添比賽的刺激性。

世界隊最後一日翻盤

雖說是表演賽，但世界隊未曾贏過，他們必定想打破宿命。最後一日由雙打賽事打頭陣，歐洲隊由貝歷天尼夥拍梅利，鬥索克及奧格艾里阿辛（Felix Auger-Aliassime）的組合，世界隊在落後一盤下追平，更在「搶十」以細分10：8力克對手，一下子將分差收窄至1分。

奧格艾里阿辛隨後再出戰單打硬撼歐洲隊的祖高域，這名加拿大21歲球手愈戰愈勇，全場轟出13個「Aces球」，先以局數6：3拔頭籌，次盤與祖高域周旋至「Tie Break」，結果以細分7：3再下一城，直落兩盤擊敗祖高域，助世界隊以10：8反超前。

奧格艾里阿辛接連出戰單打雙打皆獲勝，助世界隊反超前（Getty Images）

歐洲隊要保住連霸的最後希望，落在施斯柏斯身上，這名希臘球手首盤施下馬威，以局數6：1擊敗迪亞科（Frances Tiafoe），雙方在次盤戰至「Tie Break」，爭持十分激烈，迪亞科以細分13：11扳回一城。世界隊距離首次冠軍只差10分，迪亞科不負眾望，以細分10：8奠勝，全隊隊友為之若狂，衝入場內與他慶祝，結果世界隊以13：8反勝歐洲隊，首度高舉利華盃錦標。

迪亞科力克施斯柏斯，助世界隊封王。（Getty Images）

歐洲隊衛冕失敗，無緣以獎盃歡送費達拿，縱然已經高掛球拍，「費天王」在頒獎禮時，直言明年再見，「期待下一年，到時我都會喺到，以另一身份支持兩隊。」

來年賽事改由世界隊主場出戰，將於加拿大溫哥華的羅渣士體育館舉行。

費達拿事先聲明，明年將再度參與這項網球盛事。（Getty Images）

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