利華盃｜拿度見證費達拿掛拍哭成淚人　疑因照顧懷孕妻子退隊

費達拿的網球生涯，隨利華盃與拿度合作完成雙打後落下帷幕，正式高掛球拍。

沒有拿度，費達拿的網球生涯必定沒有如此燦爛。當「費天王」宣讀退役感言時，拿度「喊到收唔到聲」，可見兩人的情誼。利華盃宣布，拿度因私人理由退出歐洲隊，匆忙上陣只是為了歡送好友。



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費達拿（Roger Federer）的告別戰，與老對手兼好友拿度（Rafael Nadal）合作雙打，代表歐洲隊出戰利華盃，可惜憾負世界隊的迪亞科／索克，未能以勝仗結束「費天王」的網球生涯。

費達拿與拿度合作雙打，可惜憾負世界隊。（Getty Images）

拿度見好友掛拍泣不成聲

利華盃屬表演賽性質，戰果不太重要，今仗對費達拿的意義大於一切。當大會播放向費達拿致敬的短片時，坐在「費天王」身旁的拿度泣不成聲。兩人亦敵亦友，惺惺相惜，瑜亮之爭已成為經典，拿度賽後解釋「喊到收唔到聲」之原因，「當費達拿掛拍，感覺就像我人生重要的一部分離開了，因為我們在場上見證大家的成長，我明白他的感受，尤其是親友也在場，這種感覺難以形容。」

縱然兩人的打波風格截然不同，但隨時間過去，費達拿與拿度的經歷其實十分類似，故此拿度為何如此感觸。

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費達拿退役，拿度泣不成聲。（Getty Images）

拿度私人理由退隊

費達拿早已明言不會代表歐洲隊出戰單打，其後由意大利球手貝歷天尼（Matteo Berrettini）取而代之。利華盃今日（24日）透過社交網站公布，拿度因私人理由退隊，改由英國球手諾利（Cameron Norrie）頂上。

拿度早在利華盃開波前趕到倫敦，如今與費達拿戰畢雙打後退賽，外媒指「泥地王」來去匆匆，全因即將臨盆的妻子。拿度妻子早前被爆入院，並首度開腔談及妻子的身體安好，倘若報道屬實，可見費達拿在拿度心目中的地位。

拿度匆忙上陣，只是為了費達拿。（Getty Images）

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