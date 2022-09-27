世界盃2022｜巴塞損兵得安慰金　中堅主力離奇重傷符FIFA保障計劃

卡塔爾世界盃前最後一個國際賽期，大輸家之一當數西甲豪門巴塞隆拿，因「公」受傷者多達4人，遍佈前中後。

新晉十字軍之中，最離奇者當數中堅朗奴阿拿奧祖（Ronald Araujo），代表烏拉圭上陣只25秒便離奇「自爆」，隨時緣盡世界盃。巴塞失去中堅主力，換來的是國際足協（FIFA）一筆「保險金」。



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烏拉圭在上周末於奧地利對戰另一決賽周分子伊朗，阿拿奧祖開賽僅25秒便向場邊示意換人。他並非與對手埋身接觸，而是面對遠射嘗試伸出右腳阻擋，隨即揚手並一拐一拐，走到龍門後等待治理。他最後按着右大腿內側，由隊醫扶着離場。

𨳼賽不過25秒，阿拿奧祖便揚手表示「不行了」。（影片截圖）

離奇「原地自爆」，傷勢非同小可。巴塞昨（26日）發聲明指，阿拿奧祖右大腿內側肌腱撕裂，將於明天赴芬蘭接受手術。阿拿奧祖在社交網站表示諮詢數名醫生意見後，認為開刀最好，「我愛國家和國家隊，兩者不分彼此。這樣選擇是為了健康，盡快回復十足狀態」。《ESPN》估計這類手術之後，球員需時10-12星期康復，詳情要待術後評估。能否趕及11月底展開的世界盃，頗有疑問。

（影片截圖）

阿拿奧祖為巴塞中堅主力，今季6仗西甲，連同歐聯分組賽負拜仁慕尼黑，皆正選上陣。而巴塞在今次國際賽期後尚有法國後衛祖利斯古迪（Jules Kounde），及兩名荷蘭中前場球員法蘭基迪莊（Frenkie de Jong）及迪比（Memphis Depay），合共4將大腿受傷，實力一定受挫。阿拿奧祖「有排唞」，巴塞因而獲得FIFA賠償。

朗奴阿拿奧祖是球會與國家隊的主力中堅，重傷大有影響。（Getty Images）

FIFA於2019年設立保護球會計劃（Club Protection Programme），球員若參加國家隊賽事時受傷，並養傷超過28天，球會可以從球員受傷後第28天起獲賠償。金額按球員底薪計算，每日賠償上限為20458歐元，1年為止，故此總賠償額上限為750萬歐元。注意此計劃只限於球員新傷，舊患不理賠。