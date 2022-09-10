西甲｜基沙文有表現偏要踢後備 巴塞又發惡入稟追馬體會數
撰文：趙子晉
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外借回歸馬德里體育會的基沙文，日前的歐聯攻入絕殺一球。這名法國國腳明明相當落力，但總是得不到正選一席，有可能又是「賤男」巴塞隆拿背後出招。
「你有張良計，我有過牆梯」，即使基沙文在馬體會踢後備也有貢獻。西班牙傳媒指巴塞考慮入稟告馬體會，逼使對方盡快「找數」。
基沙文（Antoine Griezmann）由巴塞隆拿外借重返馬德里體育會，但卻出現一個怪現象，這名31歲的法國國腳今季未曾正選上陣，偏偏每一場在最後半小時左右就會上陣。
基沙文變後備殺手
縱然後備登場，基沙文表現依然落力，4場西甲已經攻入兩球，日前的歐聯主場對波圖，再度發揮後備殺手的本色，補時11分鐘近門建功，順利絕殺對手。
基沙文入球慶祝時相當興奮，親吻球衣上的馬體會會徽，賽後表明心跡，聽落「有骨」：「我無法控制所有事，所以當我有機會效力馬德里，我也十分感恩，我在馬體會非常高興，感覺就像是他們的一分子，我只想為球會﹑施蒙尼及球迷付出所有。」
基沙文不正選全因合約
基沙文有表現，為何偏偏不能正選上陣？原來再度與巴塞有關。根據西班牙傳媒報道，基沙文的外借合約有一項條款，一旦基沙文今季全季在14場或以上的賽事，上陣多於45分鐘的話，便會觸發買斷機制，馬體會需要向巴塞支付4000萬歐元的轉會費。
踢一場，少一場，球季剛開始，馬體會當然要「慢慢搣」，故此基沙文每場在60分鐘左右後備上陣，既不會觸發買斷條款，又可為球隊提供穩定的戰力。
巴塞為追數告上法庭
根據西班牙《每日體育報》消息，巴塞在合約有另一個演繹，若基沙文為馬體會上陣多於全季一半的話，便立即觸發買斷條款。巴塞認為基沙文在外借首季，已經超過一半上陣，就算馬體會今季如何「死慳死抵」也是徒勞，錢還是要付，故此巴塞方面準備告上法庭，促請馬體會盡快「找數」。
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