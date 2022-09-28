伊朗球員一個齊心舉動支持頭巾示威　阿斯蒙為女性發聲後刪帖文

伊朗國家隊周二在奧地利友賽塞內加爾，在賽前奏國歌的儀式上，伊朗球員齊穿上黑色大褸，遮蓋隊徽，以表示支持國內的示威活動。伊朗射手阿斯蒙日前更勇敢地在社交網站撰文，甘願冒上被踢出國家隊的風險，也要為伊朗女性發聲，但他之後刪除了相關帖文。

伊朗22歲女子阿米尼（Mahsa Amini）因被指戴頭巾戴得太鬆，在9月13日被道德警察帶走，在拘留後突然昏迷，幾日後死亡，引發國內大規模示威。



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Iranian National Football(soccer) team wears all black to cover their country's colors in protest of the death of Mahsa Amini. pic.twitter.com/eicXK2pcJU — Chris Walker (@WalkerATX) September 27, 2022

英國《每日電訊報》及美國《體育畫報》報道，伊朗周二在奧地利約戰塞內加爾踢友賽，備戰世界盃決賽周。報道指，在奏國歌的儀式時，伊朗球員全體穿上黑色大褸，以掩蓋球衣上的隊徽，支持伊朗國內的示威活動。

英美傳媒稱，伊朗球員在奏國歌儀式上穿黑褸，是為了支持國內的示威。（網上圖片）

伊朗國家隊首席球星、效力利華古遜的阿斯蒙日前在Instagram發聲，他撰文：「基於國家隊的規矩，我們在世界盃集訓完結前，都不能說什麼，但我不能再忍受了。在最壞的情況下，我會被踢出國家隊。沒問題的，我願意為伊朗女性頭上的每根頭髮去犧牲。這則故事不會被刪除。他們為所欲為。為你們如此輕易殺人而感到羞恥。伊朗婦女萬歲。」但他之後刪除了相關帖文。在周二的友賽上，阿斯蒙在64分鐘入波，為伊朗追平塞內加爾1：1完場。

阿斯蒙日前在Instagram發聲，他之後刪除了。（網上圖片）

上場在奧地利友賽烏拉圭，伊朗政府要求閉門作賽，但仍有400名觀眾入場，有兩名球迷在上半場展示抗議標語，稱阿米尼遭伊朗警察謀殺。奧地利警方要求那兩名球迷停止示威，兩人拒絕，被警方驅逐出球場。在上場友賽烏拉圭前，伊朗球員在奏國歌時全體穿球衣，並沒有像今場般齊穿黑褸。