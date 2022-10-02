英超︱曼市打吡光頭佬師徒對決　雲高爾再做幕後軍師兩守將成焦點

英超本周重頭戲曼城主場迎戰曼聯，強隊對碰焦點自然落在主帥戰術和排陣，哥迪奧拿執教拜仁慕尼黑年代曾為坦赫格（Erik ten Hag）上司，彼此熟悉又互相欣賞，一場「光頭佬」師徒對決，前紅魔主帥雲高爾竟再做「第三者」，在背後指點江山。

這場曼市打吡，夏蘭特與迪布尼領銜的曼城，勢與曼聯上演一場矛盾大對決，紅魔兩員新加盟守將，將是風眼所在。



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哥迪奧拿（左）執突拜仁期間是坦赫格的上司。（Twitter）

曼市打吡兩個光頭佬的對決

曼聯在新帥坦赫格領軍下，英超開季接連不敵白禮頓和賓福特，吃下兩連敗，第三輪面對利物浦踢出代表作贏2：1，成功轉危為機，連勝四場，當中更包括兩大強敵利物浦和阿仙奴。今輪遇上另一重大考驗，作客上屆冠軍曼城。坦赫格有一大優勢，就是他深入了解哥迪奧拿的戰術。

哥帥2013年出任拜仁主帥，坦赫格同一夏天加盟執教拜仁預備組，二人共事兩年，2019年後者受訪時稱，「我在哥迪奧拿身上獲益良多，他的哲學非常厲害，他在巴塞、拜仁以及如今在曼城的工作、那套耀目的進攻風格，讓他贏得大量比賽，我嘗試在阿積士套用這個架構。」

坦赫格今季加盟曼聯沿用這套高能量逼搶足球風格，短時間內大大改善紅魔防守能力，讓人眼前一亮。曼城今季加入艾寧夏蘭特，挪威人甫加盟英超已呈予取予攜狀態，7仗攻入11球，在射手榜遙遙領前。今場比賽，卻要遇上曾經完美防守他的男人。

馬天尼斯上季效力阿積士時，曾在歐聯成功凍結夏蘭特。（Twitter）

曾完封夏蘭特的男人

曼聯隊長哈利馬古尼成為防線最弱一環，坦赫格引入阿積士子弟兵利辛度馬天尼斯取代他的正選位置。馬天尼斯由於踢法凶悍硬朗，逢波必爭，獲「阿姆斯特丹屠夫」外號。可是加盟頭兩仗未能適應，身高只有5呎9吋的他對賓福特一仗被對手針對式「恰矮仔」，一場慘烈敗仗換來「地面屠夫」花名，恥笑他身高不足。

他與曼聯隊友知恥近乎勇，由擊敗利物浦一仗開始愈踢愈好，站穩正選位置。全英超最矮中堅，遇上6呎4吋的夏蘭特，佔上風者不一定是身材有優勢的那一位。2021/22歐聯分組賽，阿積士與多蒙特同組，前者主場一戰馬天尼斯直接面對夏蘭特，成功將對方凍結，幫球隊取得4：0大勝，有人更將馬天尼斯教材式防守夏蘭特的片段剪輯成精華。今仗二人再度碰頭，高矮對決肯定再成矚目戰場。

民剪輯馬天尼斯防守紐尼斯及夏蘭特：

雲高爾完美示範如何凍結迪布尼

利矛對強盾，曼城進攻重心可不止夏蘭特一個，藍月亮陣中最強王牌，始終是進攻大腦奇雲迪布尼。日前歐國聯荷蘭主場1：0擊敗比利時一仗，橙衣兵團主帥雲高爾完美示範如何凍結迪布尼。該仗荷蘭排出3-4-1-2的三中堅陣式，上半場由尼敦阿基任左中堅，半場他作出關鍵調動，以曼聯今季新加盟的左閘馬拉西亞（Tyrell Malacia）入替阿基。

這是賽前雲高爾已定下的部署，馬拉西亞並不同意，認為自己在左閘位置更佳，雲帥堅持做這個實驗，結果一如他預期，「我安排馬拉西亞踢左中堅，因為迪布尼經常在那邊，因此最好放一個鬥牛㹴那樣的球員，而非白蘭特般嘗試以戰術解決問題的球員。」

雲高爾稱：「迪布尼的加速快過白蘭特，所以我放馬拉西亞在這位置。比賽前一天我已跟他談過，他或會被放到左中堅。」這位執教曼聯期間不算成功的領隊，離任後不時對紅魔指手劃腳，今次更在曼聯大戰前夕親自示範凍結對手曼城主將迪布尼之道，坦Sir會否即學即用？

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