美式足球｜海豚四分衛遇腦震盪處理惹爭議　英超兩年前已針對修例

美國美式足球聯盟（NFL）賽場上近日接連出現恐怖受傷場面，邁阿密海豚（Miami Dolphins）四分衛Tua Tagovailoa繼在周日晚賽事被重摔後，本港時間周四（29日）比賽時重次被攔截，之後出現腦震盪，再度讓人質疑NFL針對腦震盪的處理方式。



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周日晚邁阿密海豚對水牛城比爾（Buffalo Bills）比賽，Tua Tagovailoa被對方球員嘗試擒殺（sack）時推倒，後腦與背部重重落地。

事發連環圖：

他起身後明顯有點暈眩，嘗試跑回隊友身邊時突然倒下，身邊隊友見勢色不對，連忙攙扶他，直至球隊醫護人員前來查看；Tagovailoa事後進入更衣室處理傷勢。

4日前剛被重摔 自稱無大礙

然而半場時Tagovailoa接受聯盟既定要求的檢查後，獲准繼續比賽。他賽後指，自己是因為背部「過度延伸」，才會腳步不穩，他賽後亦毋須繼續檢查。海豚隊主教練強調自己若非確認他身體無恙，絕不會讓他再次上場。然而NFL球員工會仍質疑為何Tagovailoa可以再度上場，要求聯盟重新審視球員懷疑出現腦震盪後的處理規定。

Tagovailoa第一次受傷後頭暈影片：

周四再正選上場 最終嚴重受傷送院

海豚在美國時間周四再出戰，對辛辛那提猛虎（Cincinnati Bengals）的比賽中，Tagovailoa再次正選登場。然而，他在第二節被對方重154公斤的防守球員Josh Tupou，以接近背摔的方式擒殺。

Tagovailoa倒地後，彷彿無法控制自己的手一般，做出奇怪的手勢，讓雙方球員與球迷均十分擔心，醫務人員隨即為他檢查，最後需上擔架離場，並送院治理。球隊其後發表聲明，指Tagovailoa頭部與頸部送院時清醒，而且可以控制自己所有指頭，預期可以在當地時間周四晚出院。

Tagovailoa被抬上擔架，並送院治理。（Getty Images）

第二次受傷影片（慎入）：

This is a disaster. Pray for Tua. Fire the medical staffs and coaches. I predicted this and I hate that I am right. Two concussions in 5 days can kill someone. This can end careers. How are we so stupid in 2022. pic.twitter.com/D8S8eEbgda — Chris Nowinski, Ph.D. (@ChrisNowinski1) September 30, 2022

NFL球員遇腦震盪的問題，近十年開始被重視。（Getty Images）

NFL曾因腦震盪問題賠巨款 持續完善程序漸見效

腦震盪在NFL頗為常見，需要長時間休息，否則能造成腦部永久性傷害。2011年時有4500名退役球員向NFL發起訴訟，指控聯盟隱藏腦震盪的影響，並逼使受傷球員回到場上作賽，聯盟亦因這些「精彩鏡頭」賺錢。最終NFL2013年支付7.65億美元，有關款項用於賠償受害者、體檢費用與研究費，大約有1.8萬名球員因此獲得賠償。

NFL在2011年訂立球員發生腦震盪時的完整流程，如果球員頭部遭撞擊後，出現或自己表示有徵狀，或球隊隊醫、聯盟指派專業顧問判斷球員有腦震盪，該受傷球員需即時暫停比賽並接受腦震盪評估。

2018年時，聯盟再作修訂，增加一名顧問監察比賽片段，觀察是否有球員出現徵狀，隊醫亦可主動向場邊顧問提出建議。此外球證、球員與教練在被許可下，可即時帶懷疑受傷球員到場邊接受評估。所有進行腦震盪評估的球員，需再第二天接受隊醫跟進評估。



NFL近年腦震盪個案漸減，據NFL官方統計，2021年常規賽與季前賽的總腦震盪個案是187宗，比2015年時的275宗大幅下降，而最少個案的一年是2020年，共172宗。

占美尼斯的意外，引起英超球壇關注發生腦震盪時的應對措施。（Getty Images）

英超2020年更新規則指引

美式足球遇上腦震盪不算罕見，但其實英式足球也是另一種經常有腦震盪風險。與NFL相隔一個海洋的英超聯賽會，在2020年11月尾時，亦因為狼隊占美尼斯（Raul Jimenez）與大衛雷斯頭部互撞受傷，引起球壇對腦震盪的關注。

同年12月中，所有英超球會同意賽會增加一系列應對球員腦震盪的措施，包括增加兩個為腦震盪而設的特殊換人名額（APCS）。球證暫停比賽後由球隊隊醫為受傷球員進行檢查，在球員通道的醫生亦會觀看受傷片段。若球員出現腦震盪徵狀，或有證據顯示出現腦震盪，球隊可以使用特殊名額換走受傷球員。

若球員沒有即時徵狀，球員可以繼續回到場上作賽，若在比賽中期間突然出現徵狀，亦需即時離場。即使球員一直沒有徵狀，仍需在半場與比賽結束時接受臨床評估。

受傷球員賽後將由相關醫護人員評估狀況，判斷球員是否需要特別照顧。若賽後評估顯示球員並無腦震盪，球員將獲准回到隊內訓練與比賽，所屬球隊需在球員回歸後7日內，向賽會遞交球員的醫療紀錄以及APCS流程報告。