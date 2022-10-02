英超｜韋斯咸主場終打開勝仗　兩球淨勝狼隊

英超第8周賽事的周六尾場上演下游搶分大戰，由主場的韋斯咸硬撼狼隊，結果韋斯咸在上下半場各入一球，以二比零勝出，取得今季首場主場勝仗。



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兩隊對上一場都是輸波，韋斯咸作客敗走領隊莫耶斯（David Moyes）的母會愛華頓；狼隊則主場以三球不敵曼城。

狼隊今場正選11人中，有8名葡萄牙球員，包括負責攻堅的「三叉戟」柏度尼圖（Pedro Neto）、干卡路古亞迪斯（Gonçalo Guedes）及普丹斯（Daniel Podence），而新加盟的前車路士前鋒迪亞高哥斯達（Diego Costa）則先任後備。

英超：韋斯咸的意大利國腳施卡馬卡（Gianluca Scamacca）對狼隊一仗表現活躍，包括在上半場為球隊打開紀錄，取得加盟後首個英超入球。（AP）

狼隊在開賽初段曾取得優勢，不過韋斯咸穩住陣腳後，攻勢顯得較為入肉，包括擔正的施卡馬卡（Gianluca Scamacca）表現非常活躍。

他在28分鐘在中場策動攻勢，傳球給隊友查洛保雲（Jarrod Bowen），後者推入禁區雖無法埋門，但皮球落在禁區邊左路的施卡馬卡腳下，他起腳攻門省中狼隊的右中堅莊尼奧圖（Jonny Otto）後破網，亦是為這名意大利前鋒攻入加盟後首個英超入球。

半場領先一球的韋斯咸換邊後擴大比數，從巴黎聖日耳門加盟的後衛基靴（Thilo Kehrer）起腳省中狼隊守衛，查洛保雲把握機會心口控定皮球，左腳射近柱入網，為主隊擴大優勢至2比0。

英超：迪亞高哥斯達首度披上狼隊球衣落場，惟未能扭轉敗局。（AP）

狼隊之後換入迪亞高哥斯達，是他相隔大約5個球季後再次踏足英超賽場，攻勢雖然有起色，包括同樣後備入替的19歲小將C.金寶的攻門掠門而過，最終以兩球飲恨。

賽後韋斯咸以7分升上聯賽榜第15位，狼隊則以6分跌落降班區的第18位，而且下場需要作客車路士，迪亞高哥斯達能否及時提升狀態，在母會身上取得入球，將成為焦點。

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