世界盃｜烏克蘭有意與西班牙葡萄牙合辦2030賽事　料周三正式公布

世界盃2022將於11月在卡塔爾舉行，2030年世界盃的主辦權，各國正密鑼緊鼓競逐。西班牙與葡萄牙計劃聯手申辦，正被俄羅斯入侵的烏克蘭，有意加入其中，舉辦其中一組賽事。



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烏克蘭被指有意與西班牙和葡萄牙合辦2030世界盃。（Getty Images）

英國《泰晤士報》報道，烏克蘭有意與西班牙、葡萄牙合辦2030年世界盃，舉行其中一組賽事，有關提議據報已獲烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）及西葡兩國政府同意。西葡兩國足總主席當地時間周三將在歐洲足協（UEFA）總部舉行記者會，宣布合力申辦協議。

俄烏戰事持續，若賽事要在烏克蘭舉辦，如何確保各方安全將是一大問題。不過距離2030年尚有足足8年，《泰晤士報》記者預計屆時戰事早已結束，烏克蘭亦已進入重建階段，將無阻世界盃上演。

烏拉圭、阿根廷、智利與巴拉圭4個南美洲國家，早前已申請合辦2030世界盃，《泰晤士報》早前亦報道沙特阿拉伯有意夥拍埃及、希臘合辦賽事，目前2030年世界盃主辦權花落誰家仍是未知數。