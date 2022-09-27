歐國聯最後四強　意大利失意世界盃力爭安慰獎　西葡力爭最後一席

歐洲國家聯賽（歐國聯）爭標組四強之中，已有三隊出爐，除了主場出戰的荷蘭，還有克羅地亞和再次未能晉身世界盃決賽周的意大利。

今晚深夜2018/19首屆冠軍葡萄牙與上屆亞軍西班牙，將力爭決賽周最後一席。



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37歲的莫迪歷（被抱起者）仍能吹奏「魔笛」，領克羅地亞奇蹟晉級。（Getty Images）

A1組：克羅地亞後上出線

歐國聯決賽周由4支A組首名球隊爭冠，克羅地亞在A1組首戰主場0：3慘負奧地利後，被一致看淡，第二輪亦只能1：1賽和法國。

不過37歲的莫迪歷仍能吹奏「魔笛」，領軍連贏之後4仗，以1分之微後上力壓丹麥晉級。同組實力最強的法國，只得5分排第三。

意大利連續兩屆無緣世界盃決賽周，力求在歐國聯贏得「安慰獎」。（Getty Images）

A3組：意大利冷手執個熱煎堆

連續兩屆無緣世界盃決賽周的意大利，被編入「死亡之組」A3組。同組對手包括英格蘭、德國和匈牙利，晉級難度甚高。意大利頭3仗1勝2和，第4輪卻以2：5遭德國血洗。不料第5輪出現戲劇性變化，德國主場0：1不敵匈牙利，親手斷送晉級機會。英格蘭3負2和，第5輪已提早篤定包尾降班。

意大利上輪「爭氣」擊敗英格蘭，爭出線終極對手，只剩榜首的匈牙利。最後一輪意軍作客2：0擊敗匈牙利，以11分反超前對方搶得四強一席，沒有世界盃，力爭歐國聯這隻「安慰獎」。

雲迪積克帶領荷蘭再戰歐國聯決賽周。（Getty Images）

A4組：荷蘭力壓比利時出線

A4組形勢相對簡單，荷蘭與比利時兩隊實力較波蘭和威爾斯強，荷蘭首輪作客4：1擊敗比利時，已宣告他們是認真的。在雲迪積克領軍下，防線穩固，之後4場3勝1和，最後一輪面對比利時，雲迪積克的頭槌入球為荷蘭一箭定江山，以5勝1和保持不敗，是4個A組共16隊之中，唯一能在分組賽未嘗敗績的球隊。

荷蘭能夠出線，兩勝比利時是最大關鍵，這支2018/19首屆歐國聯亞軍球隊，力爭首次奪標。

A2組：葡萄牙西班牙爭最後一席

A2組是唯一尚未有結果一組，最後一輪分組賽前，葡萄牙10分排榜首，西班牙8分排第二，換言之，今晚深夜2時45分葡萄牙主場對西班牙成為出線「生死戰」。

首循環西班牙主場1：1賽和葡萄牙，狂牛兵團為上屆亞軍，葡萄牙則為首屆冠軍。「雙牙」對決，哪一隻牙能走得更遠？