創造奧運史上最感人落淚時刻 最強田徑爸爸周日逝世享年81歲
撰文：顏銘輝
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1992年巴隆羅那奧運，男子400米準決賽，大部分人不會記得誰首先衝線，但不會忘記英國的列蒙特父子如何感動世界。
英國跑手戴歷列蒙特（Derek Redmond）跑到250米左右拉傷腿筋，難以再跑，但他堅持一拐一拐行去終點。他的父親占列蒙特（Jim Redmond）從看台衝落跑道，扶住哭不成聲的兒子，一起完成比賽，創造奧運史上其中一個最感動人心的時刻。這位在30年前為支持兒子而不顧一切的父親周日逝世，享年81歲。
Our thoughts are with Derek Redmond and his family following the death of his father, Jim.— The Olympic Games (@Olympics) October 4, 2022
Together, they brought us one of the most inspirational moments in Olympic history. ❤️ pic.twitter.com/IyHekB2fyP