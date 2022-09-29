人自細都希望追夢，無論人生或事業都希望可以追逐自己的夢想，但一位大學主修法律的港男，畢業後竟然沒有繼續進修大好前途的事業，毅然決定追夢，追逐自己街舞的夢想。由零開始學習，編寫易學易用的Break Dance系統，更希望系統可以進軍奧運，為港增光。



Marco Chung（MC）中三時已經接觸街舞，雖然沒有想像過可以成位一位專業舞者，但對街舞的熱愛多年來不減，「我至今跳舞都有15年，雖然沒有想過成為專業舞者，但都曾希望可以在不同的比賽取得成續。」

香港霹靂舞代表賽（第二站）才剛過去週末順利舉行完畢（鄭子峰 攝）

不要以為跳街舞的大都是「荒廢學業」的學生，Marco讀書取得不錯的成續，而且當年揀大學時不乏選擇，「當年有三個學科可以選擇，包括BBA、英文最後決定選擇，自己較為有興趣的Law and Business。」不過Marco於嶺大Law and Business畢業後，卻沒有繼續進修法律而決定出來工作。

Marco（右）於今次霹靂舞提供最新開發的OMEGA計分系統，令計分排名至公布賽果等流程更快更流暢。（鄭子峰 攝）

「當年畢業後，先進入某大公司2年半作信託管理，而中間一路不同的工作支援做startup。」離開了第一間公司之後，為了自己喜愛的街舞，決心與partner共同創立研發街舞計分系統的公司，希望可以對街舞有更多的支持。」Marco指以前街舞比賽，大都只是利用紙筆計算，甚沒效率，「每一次計分都要紙筆記下，然後再輸入Excel計算，如當一次比賽多達數十位，至百位舞者參賽，單單計分及編配入次圈比賽的時間，分分數都要花一個小時以上。」

為了追夢，Marco決心放棄薪高糧準的工作，由零開始自學開發apps，非常熱血。（林勇攝）

Marco覺得一個文化、運動要營運得好，必須要有舞者及運動員外，還有其他角色支援。「我就覺得自己於幕後能力，大過自己贏比賽可能性，因此決心為舞者打造更好的平台系統等。」

雖然與partner共同創立研發街舞計分系統，亦取得不錯的成績，可是仍然覺得對舞者的支援不太支夠，「當時我只是負責做營運、宣傳等，對於軟件開發難以表達太多意見。」隨後Marco離開，於2020年自立門戶。「不過當時我對開發軟件完全一無所知，就算要找人去編寫程式，不止要花一大筆錢，而且有很多自己想要的東西都難以投入其中。」因此Marco決心自學「Flutter框架」開發app，花了近半年、看了千多條youtube自學，第一款的舞者社交平app「踏DAAPP」。「一直以來舞者都沒有一個好的平台去宣傳自己，令到一直以來難以接job、專業化。DAAPP內可以將自己的跳舞經驗、影片分享，亦可以直接於app內『打賞』，希望可以成為舞界的Linkedln。」

Marco第一個自學開發app便是舞者的社交平台「DAAPP」

之後，得知2024年巴黎奧運將會加入「Breaking」（霹靂舞）項目，Macro覺得這是一個發揚街舞的好機會，決定再打造更好用的計分系統去幫助比賽流程更暢順。「多年以來世界大賽都只是使用奧地利的計分系統，希望我們可以香港開發一個更好用的計分系統去打入世界。」

2022年初Marco花了數個月開發名為「OMEGA」的街舞計分系統，而且他有信心這個軟件比起其他計分系統更出色，「OMEGA專門以iPad Mini作開發平台，無論評判、MC甚至moderator等都單單利用iPad Mini便可以作評分、計分等一站式管理。」多個評判只需要輸入分數後，系統便可以立刻計算及排名，進而MC可以很快就知道誰人入圍或得勝，令比賽過程更為流暢有效率。「為什麼會以iPad Mini作平台？最大好處其size非常合適單手操作計分，亦不會太累贅，畫面又夠大一次過睇所需資訊。而且iOS系統夠統一，出事率更低，因此一開始我就已經決定以iPad Mini作開發平台。」

Marco認為以iPad Mini作OMEGA的計分平台非常合適，單日易控，屏幕又夠大睇盡所有資訊。（鄭子峰 攝）

雖然OMEGA只是推出數月，但系統已經曾經在3個本地街舞大賽中使用，Marco指新系統好評不絕，「希望未來可以挑戰國外，目標成為奧運的計分系統之一。」