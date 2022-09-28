體育熱話｜俄羅斯奧運五金得主神秘出走 俄媒狠批行為「醜陋」
撰文：黎建明
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根據俄羅斯體育頻道《Match TV》報道，曾為俄羅斯五度贏得奧運金牌、現為俄羅斯奧委會秘書長的前韻律泳選手迪維杜娃（Anastasia Davydova），日前已秘密離開俄羅斯，亦沒有回國打算，此舉遭俄國傳媒猛烈批評，直斥其行為「醜陋」。
俄體壇重磅人物 倫敦奧運任持旗手
現年39歲的迪維杜娃曾在韻律泳世界錦標賽奪得13個冠軍，自2004年起為俄羅斯出戰奧運會，並取得5面金牌，更在2012年倫敦奧運時擔任持旗手。
迪維杜娃現時擔任俄羅斯奧委會秘書長，並在俄羅斯韻律泳協會擔任高層，去年亦獲俄羅斯總統普京頒發勳章。此外，現時俄羅斯的韻律泳中心亦是以迪維杜娃命名，2019年時普京參觀中心時她亦陪同在側，被指是普京最喜愛的運動員之一。
俄媒《Match TV》表示，迪維杜娃已離國，「我們有迪維杜娃離開俄羅斯的信件副本，並顯示她並不打算回國。」俄羅斯韻律泳協會副主席Olga Brusnikina表示所有人對迪維杜娃的突然離開感到震驚。
當地親政府報章《KP Sports》發文，批評迪維杜娃作為俄羅斯史上最具代表性的運動員之一，選擇在國家體壇最艱難時期離開。《KP Sports》 亦指，她作為奧委會、韻律泳協會高層，突然秘密離開國家是醜陋的，是違背自己對俄羅斯體壇的職責。
迪維杜娃並未回應事件，亦不清楚她是何時離開俄羅斯，以及她現時身在何處。
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