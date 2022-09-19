乒乓團體世錦賽｜港隊赴成都出戰　杜凱琹望以奧運心態爭獎牌

乒乓球團體世錦賽將於9月30日在中國成都展開，香港乒乓球代表隊周一（19日）以視像形式會見傳媒。

東京奧運女團銅牌得主李皓晴、杜凱琹與蘇慧音再度聯手出征，表示不會因為獎牌而有包袱，團結一致爭勝。



香港乒乓隊在主教練陳江華及李靜率領下會見傳媒，陳江華不諱言因疫情而令備戰（出外集訓）不完美，「希望最後一次以此模式（視像）見大家，亦可見疫情令我們備戰不完美。我們在上星期開始閉門訓練，令大家專注、調整心態，對他們有期望和信心。」

由李皓晴、杜凱琹、蘇慧音、吳穎嵐、麥子詠組成的女團，曾在2018年瑞典哈爾娒斯塔德團體世錦賽取得季軍，他直指希望女隊能「轉換獎牌顏色」，獲得更好成績；男隊則能至少躋身前8。

疫情下香港乒乓隊在出發前，以視像形式會見傳媒。（截圖）

李皓晴：奧運獎牌不成包袱

去年的東京奧運女子乒乓球團體賽，杜凱琹、李皓晴及蘇慧音合力為香港乒乓取得首面奧運女子獎牌，三人期望能在世錦賽再下一城。李皓晴坦言在東京奧運後，「團隊的凝聚力同信心加強，但每次比賽都是新開始，不會因為獎牌而有包袱，放開打並打出自己水平。」

世界排名第7的杜凱琹回想在東京奧運銅牌戰，與德國隊力戰4場終以場數3：1取勝，她認為當時發揮較佳，是因為抱住「放手一搏」的心態去打，而且團結一致爭勝，她希望在世錦賽也能如奧運般做好心態。

杜凱琹與李皓晴在2018年合力摘銅後，再戰團體世錦賽。（資料圖片）

24歲的蘇慧音今年獲大學取錄為優秀運動員學生，重返校園繼續學業，教練李靜表示她是實至名歸代表香港參賽，亦期望她能專心比賽全力以赴，相信她能為港再取得獎牌。在東京奧運首次代表香港出戰團體賽的蘇慧音，則坦言期待再與隊友合作：「今次期待了很久，我只打過一次團體賽，就是東京奧運，所以好期待同團隊出征一齊爭勝，有信心同感到興奮。」

蘇慧音（右）坦言很期待再與隊友征戰大賽爭勝。（資料圖片）

而女團另一隊員朱成竹，在今年先後夥拍杜凱琹與李皓晴，在WTT斯洛文尼亞站和匈牙利站奪得女雙冠軍，今次她首次出戰團體世錦賽，「第一次參加團體賽，好開心同師姐一齊打，會努力。」

男隊方面，香港「一哥」黃鎮廷在去年末世錦賽男單16強止步，黃鎮廷更新近況表示完成WTT賽事回港後，留港練習進度不俗：「近況都練得不錯，加強體能保護自己不受傷，今次一場一場打好，爭取出線，做好自己。」港隊將在下周一（26日）出發往成都備戰30日展開的賽事。

黃鎮廷表示備戰不俗。（資料圖片）

港隊團體世錦賽名單：



男團：黃鎮廷、林兆恒、吳柏男、李漢銘、姚鈞濤

女團：李皓晴、杜凱琹、蘇慧音、朱成竹、吳詠琳

