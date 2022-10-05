英超｜曼聯主帥坦赫格承認C朗缺席曼市打吡不高興 澄清離隊傳聞
撰文：黎建明
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英超曼市打吡曼聯以3：6慘敗予曼城，C朗拿度全場做觀眾，並在後備席上多次流露失望表情，紅魔主帥坦赫格（Erik Ten Hag）賽後解釋不換入C朗是基於尊重對方。歐霸賽前記者會上，坦Sir再次談及C朗，承認對方為曼市打吡不能出場感不滿，但否認有關C朗的離隊傳聞。
C朗上季是曼聯首席神射手，上陣30場英超賽事攻入18球。然而今季除在對陣賓福特時正選上陣外，其餘英超賽事均列後備，近日的曼市打吡更全程在後備席上觀戰。
坦赫格在歐霸記者會上承認，「他周日未獲派上陣感到不開心，但這並不是問題。重點應是他在陣時的情緒、是否開心，他當然想踢，不獲上陣時感到不是味兒很正常。當我們落後0：4、1：5、1：6，我出於尊重不派他落場，這跟將來或明年1月會發生的事沒有關係。」
坦赫格強調，「我看不到他不開心，他是開心的，也訓練得很好、很享受。每個人都訓練得好好，球隊有良好士氣，那是做好工作的基礎。」
「我從不公開跟球員的對話，尤其是C朗拿度。我們都知到他鬥心多強，不能上場便會不高興。但我已說過，並再重複一次：他訓練得很好，心情很好，充滿幹勁並全情投入，這亦是我們預期之內。」
當他被問到，為何出於尊重不出C朗，卻又派安東尼馬迪爾後備落場，坦赫格回應：「我想你知道原因何在，如果你夠坦白，便會知道分別所在。」他解釋，即使每場派出最強陣容出戰，但當中是有所分別的，「我對每個球員同樣尊重，但他們來自不同背景，性格也不一樣，我必須以不同方式對待每一個人來激發他們最好一面。」
C朗今季在英超雖鮮有正選機會，但早前在歐霸對皇家蘇斯達與舒列夫均獲正選上陣，曼聯周四晚（6日）將作客塞浦路斯球隊奧摩尼亞。
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