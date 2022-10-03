英超｜C朗作壁上觀見證曼聯慘敗顯無奈　堅尼怒轟：做法不可理喻

撰文：趙子晉
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曼聯在打吡戰遭曼城技術性擊倒，「老大哥」C朗拿度全場只能在後備席作壁上觀，見證球隊慘敗一場，表情完全反映出他的無奈及失望。
曼聯主帥坦赫格賽後為不派C朗上陣解畫，坦言這是用心良苦的決定，但名宿堅尼卻炮轟坦帥作出錯誤決定。

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曼聯在「曼市打吡」作客以3：6慘負曼城，紅魔主帥坦赫格以慣常陣容出戰，C朗拿度繼續先列後備。坦帥下半場換入安東尼馬迪爾，這名法國前鋒隨即梅開二度，至少收窄雙方的比數差距。

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馬迪爾後備入替梅開二度，收窄差距。（Getty Images）

5個換人無C朗　坦赫格賽後解畫

坦赫格全場運用全數5個換人名額，惟「老大哥」C朗拿度則坐足全場。在後備席上「得個睇字」，C朗顯得心事重重，看到球隊大落後時，他更不禁掩面及擰頭。即使C朗在後備席上有多焦急﹑無奈﹑失望，但他可做的事情其實不多。

C朗與卡斯米路留在後備席，甚為無癮。（Twitter截圖）

曼聯最多曾經落後5球，換人增強攻力確實是無可厚非，而坦赫格在馬迪爾及C朗之間，選擇了前者。坦帥賽後解釋不用C朗的原因，原來是用心良苦，「我不想換入C朗，因為（這場戰果）對他偉大的生涯是一種不尊重。」

除了出於對C朗的尊重，坦帥的換人原來有另一意圖，「我換入馬迪爾，他需要更多上陣時間，我不想指出這一點。」

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坦赫格賽後直言，為了不想影響C朗而不換入他。（Getty Images）

前隊長怒轟曼聯：零尊

因為尊重，所以坦赫格收起C朗，前曼聯隊長堅尼（Roy Keane）則有另一見解，正正與坦帥說出的尊重完全相反，並狠批曼聯的做法，「今夏轉會窗強行把C朗留下來，沒有問題，但如今也把他放在後備席，這種做法只會令曼聯的行為更加醜陋，這是完完全全對C朗的不尊重。」

C朗已經年屆37，或許未能適應坦赫格的高強度踢法，但堅尼認為，在落後時卻不派出全隊最佳的射手，這是不可理喻，「C朗過往的入球紀錄說明一切，加上世界盃在即，相信他會傾盡全力，把他留在後備席是不能理解的決定。」

曼聯今仗評分：

+6

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