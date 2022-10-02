英超曼市打吡︱曼城恐怖攻力　夏蘭特科頓各入3球　曼聯慘負3：6

曼徹斯特打吡戰，主隊曼城中後場縱有多員主力缺陣，面對曼聯卻發揮超強攻力，半場已遙遙領先4：0，新王牌夏蘭特連續三場主場帽子戲法，科頓同樣連中三元，就算安東尼的入球和馬迪爾梅開二度，無阻曼城6：3大勝。



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科頓為曼城先開紀錄。（Getty Images）

曼聯挾英超四連勝強勢，曼徹斯特打吡作客曼城，萬眾期待合演勢均力敵一戰。紅魔領隊坦赫格續將C朗拿度放在後備席，隊長哈利馬古尼因傷不入大軍名單。相對而言，曼城受球員傷病問題影響，變動更大。中場洛迪卡斯簡迪、中堅史東斯齊缺陣，魯賓戴亞斯、拿樸迪先列後備，新加盟的中堅艾簡治夥拍尼敦阿基扼守中路。

曼城以表現證明，陣容不整不緊要，開賽兩分鐘，已施展強大攻力：夏蘭特頭槌攻門被麥湯米尼用腳擋出，迪布尼立即射門補中被門將迪基亞擋出，貝拿度施華起腳又被擋，這次連環射門為曼聯後防響起警號。

8分鐘曼城打開缺口，貝拿度施華左路傳中，全世界以為目標是夏蘭特，誰知近柱的科頓才是目標，後者以食糊左腳射入，曼城1：0領先。16分鐘，基亞利殊在危險地帶博得罰球，根度簡主射中柱，曼聯幸運地不至多失。20分鐘貝拿度施華左路底線傳中，禁區邊科頓接應勁射，偏離目標。

夏蘭特泰山壓頂式頭槌頂入，曼城領先至2：0。（Getty Images）

曼城進攻球員在左路予取予攜，一定程度是曼聯右閘達洛治開賽2分鐘已拿黃牌，防守時有所顧忌，右翼安東尼在防守上貢獻亦不多。23分鐘曼聯一次傳球失誤，連累馬拉西亞職業犯規領黃，紅魔一對邊路守將皆已有牌在身。

30分鐘曼聯屋漏偏逢連夜雨，華拉尼擋出科頓射門時受傷倒地，曼城再次連環射門，5連射最後由迪布尼禁區邊起腳，迪基亞用手指僅僅擋出。緊接的角球，華拉尼正在場外被治理，迪布尼開出，門前接應的夏蘭特泰山壓頂式頭槌頂入，曼城34分鐘領先至2：0。

曼城半場領先4：0，意想不到地輕鬆。（Getty Images）

37分鐘，又迪布尼與夏蘭特的組合，夏蘭特躲在剛才受傷的華拉尼身後，迪布尼在前場右路傳向門前，夏蘭特輕鬆爆贏華拉尼，飛身快腳撞入，比數改寫成3：0。華拉尼隨即退下火線，連迪路夫入替。

曼城仍未收夠籌，44分鐘夏蘭特左路傳中，科頓門前撞入，兩個21歲的年輕人各入兩球，尤其夏蘭特今仗全面發揮恐怖的身體質素和入球和助攻能力，曼城未到半場已遙遙領前4：0。直播畫面可見，部分曼聯球迷「無眼睇」，提早離場。

安東尼一度為曼聯追至1：4。（Getty Images）

事實上，曼聯上半場並無嚴重過失，只是中後場陣容不整的曼城，今仗進攻發揮實在好得太恐怖。半場坦赫格以梳爾入替上半場表現平平的左閘馬拉西亞。下半場有4球在手的曼城自然歎慢板，曼聯逆境下56分鐘憑安東尼一記漂亮冷箭入球追近成1：4。



59分鐘曼聯再作兩調動，安東尼馬迪爾入替拉舒福特，並以卡斯米路取代麥湯米尼。變陣對紅魔幫助不大，入替獲加的沙治奧高美斯為夏蘭特送上助攻，64分鐘挪威人再入一球，大演帽子戲法。夏蘭特成為英超史上首位連續3場主場連中三元的球員，創下紀錄。

馬迪爾為曼聯追近至2：6。（Getty Images）

72分鐘夏蘭特送上今場第二個助攻，送科頓一程，後者入攝轉身起腳中鵠。夏蘭特與科頓兩個22歲年輕人各入三球，前者附加兩個助攻。8場英超，已取得14個入球，夏蘭特今季到底會攻入多少球？曼城至此20次起腳，10次中框，取得6個入球，效率驚人，比數改寫成6：1，追平曼市打吡最大比數差距。

84分鐘，曼聯後備兵馬迪爾近門頂入，稍稍追近至2：6。兩隊貢獻8個入球，創下曼市打吡史上最多入球紀錄。89分鐘簡斯路禁區內犯規踢跌馬迪爾，被罰十二碼，馬迪爾親自主射入網，縱為曼聯追至3：6敗陣，雙方實力差距明顯，坦赫格的紅魔革命仍須努力。

曼城正選名單（4-3-3）：

門將：艾達臣

後衛：簡斯路、艾簡治、尼敦阿基、獲加

中場：迪布尼、根度簡、貝拿度施華

前鋒：科頓、夏蘭特、基亞利殊



曼聯正選名單（4-2-3-1）：

門將：迪基亞

後衛：馬拉西亞、華拉尼、馬天尼斯、達洛治

防中：艾歷臣、麥湯米尼

攻中：辛祖、般奴費南迪斯、安東尼

前鋒：拉舒福特

