英超｜曼市打吡兩軍評分 曼聯慘不忍睹 夏蘭特科頓獲完美10分
撰文：趙子晉
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曼聯在「曼市打吡」慘遭曼城以實力輾壓，夏蘭特與菲爾科頓分別連中三元，紅魔鬼作客慘負3：6。英國傳媒的兩軍評分差天共地，曼聯正選球員只得一人獲合格分數。
曼聯聯賽4連勝，分別擊敗利物浦及阿仙奴，表現明顯回升，今輪鬥同市宿敵曼城，不禁令人有期望。不過，這個想法被「藍月亮」狠狠地打破，半場已轟入4球，結果夏蘭特與菲爾科頓分別大演帽子戲法，曼聯最後慘負3：6，以一場大敗展開10月的地獄賽程。
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曼聯潰敗 正選僅得1人評分合格
整體而言，曼聯今仗失誤不算多，連經常被球迷詬病的哈利馬古尼亦不在名單，只怪曼城的表現太完美，最終慘被擊潰。英媒《曼徹斯特晚報》為曼聯今仗表現評分，6度失守的防線自是重災區，其中兩閘評分低得可憐。
曼聯的達洛治與馬拉西亞，面對菲爾科頓及基亞利殊的來襲，顯得「一戙都冇」，令兩名英軍翼鋒予取予攜。《曼晚》形容二人在防守上沒有作用，達洛治僅獲2分；半場被換出的馬拉西亞更只得1分。
曼聯前場評分同樣低，般奴費南迪斯﹑查頓辛祖及拉舒福特同得2分，而為曼聯打破缺口暫時止血的安東尼得到5分，已經是全隊正選之中最高得分。值得一提的是，後備入替梅開二度的馬迪爾則獲7分。
曼聯今仗評分：
+6
另外，首度領軍出戰曼市打吡的主帥坦赫格，亦僅得3分。《曼晚》認為坦帥排陣死板，拒絕將新兵卡斯米路放進陣中，這已經有明顯的問題。
曼城接近完美 戴帽兩將齊獲10分
曼城在打吡戰大勝一場，其中前線發揮接近完美，《曼晚》給予連中三元的科頓及夏蘭特完美的10分，基亞利殊亦有9分。無獨有偶的是，曼城兩閘得分亦是正選當中最低，基爾獲加及簡斯路同得7分。
曼城今仗評分：
+6
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