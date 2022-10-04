英超︱C朗拿度仍想1月離開曼聯　今次坦赫格不會再阻止

葡萄牙巨星C朗拿度今季在曼聯被貶後備，周日曼市打吡作客曼城，甚至連後備上陣的機會也欠奉，引來名宿堅尼批評曼聯對C朗「不尊重」。

事實上，C朗今夏曾要求離隊，只是找不到合心意的新東家，英國《每日電訊報》消息指，葡萄牙球王待明年1月轉會窗重開，將再次尋求離隊，而今次曼聯不會再出手阻止。



世界盃2022專頁登場 緊貼賽程免費直播睇波資訊

C朗拿度被指明年1月會再次要求離隊，曼聯將不會再出手阻止。（Getty Images）

身為葡萄牙國家隊隊長，C朗拿度的如意算盤是希望在11月上演的卡塔爾世界盃踢出身價，吸引一支歐聯球隊在明年1月羅致他。假如有合適出價，相信曼聯高層今次會願意放手，跟這位球隊傳奇名將說再見。

C朗上季重返奧脫福，一度為球隊和球迷帶來希望，無奈他的大量入球無法轉化為成績，球隊整體表現未如理想，再次四大皆空，更失落歐聯資格，成為他渴望離隊的導火線。他去意已決之下，缺席球隊今夏季前操練和多場熱身賽，可惜經理人文迪斯四出奔走，仍找不出大球會願意收購，勉強留下來結果弄得兩面不是人。

曼聯開季兩連敗後，新帥坦赫格立定心意將C朗貶為後備，結果迎來四連勝強勢反彈，到作客曼城3：6大敗一仗，坦赫格用盡5個後備名額也沒有C朗份，賽後解釋他是「出於對C朗輝煌足球生涯的尊重」，才不派他落場，堅尼為首一班曼聯名宿卻持相反看法，認為曼聯對C朗有欠尊重。

今夏當C朗要求離開曼聯消息一出，紅魔管理層一度拒絕放人，坦赫格當時亦指C朗拿度仍在他今季計劃之內。隨時間過去，曼聯已證明沒有葡萄牙巨星一樣可以「活得比你好」，無論是曼聯高層或是坦赫格相信明年1月不會再阻止他再度離巢。