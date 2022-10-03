夏蘭特領曼城6：3輾壓曼聯　夥拍迪布尼藍月亮再進化︱英超速評

本身已被哥迪奧拿調校成英超最強的曼城，今季加入前線怪物艾寧夏蘭特，到底終極攻力有多恐怖？終於在今場曼市打吡對曼聯發揮出來。曼城22次射門，10次中框，6個入球，攻入強、效率高，那支不久前將利物浦技術擊倒的曼聯，無甚犯錯之下被曼城輕鬆擊潰。

曼城再次進化，目標早已不再是蟬聯英超，朝思暮想的目標，還是這麼近、那麼遠的歐聯，夏蘭特、科頓、迪布尼三大武器在手，唯一敵人只有傷患（或哥迪奧拿自己）。



曼城兩大主力夏蘭特、科頓都是2000年出生，今年22歲。（Getty Images）

曼城終極版恐怖攻力

曼城失去正選防守中場洛迪卡斯簡迪，由根度簡取代，中堅位置更要由後備兵尼敦阿基和新加盟的艾簡治打正選，賽前令人憂慮。曼聯挾4連勝（包括贏利物浦和阿仙奴）威勢，以為有機可乘，開賽僅3分鐘，已被哥迪奧拿與麾下一盤冷水照頭淋。

曼城源源不絕的進攻，射門被救出後，球員企啱位繼續包圍曼聯禁區瘋狂補射，射門質素高得可怕。對後衛的最大噩夢，是曼城前線無論是科頓、基亞阿殊、夏蘭特，還是迪布尼、貝拿度施華以至根度簡，甚至是後上的守將，個個能扭能射，當全世界以為目標是狀態大勇的夏蘭特，皮球傳予科頓或基亞利殊，效果還是一樣。

曼聯不是打得特別差，後防眾矢之的馬古尼連大軍名單也不入，只是曼城表現完美得可怕，半場落後0：4，如非根度簡罰球中柱，更會輸多一球。

科頓為曼城先開紀錄一球，難度甚高。（Getty Images）

夏蘭特＋迪布尼無敵進攻組合

曼聯2：1勝利物浦一仗，後防守得密不透風，哥迪奧拿盡用科頓、夏蘭特、迪布尼特點，輕鬆撕破紅魔後防，當中包含技術與超凡運動能力，並非曼聯能以機動性守得住。

曼聯右閘達洛治2分鐘的黃牌，加上以不擅防守的安東尼踢右翼，為曼城進攻球員送上「左路放題」，8分鐘先開紀錄一球貝拿度施華左路傳中，皮球落點稍為在科頓身後，這位22歲新星技術精湛用身體修正，高難度射門為曼城先開紀錄。

曼聯之後勉力防守，到34分鐘終在角球再失守——今次明知目標是夏蘭特，也實在守不住，他一人已跳贏身邊曼聯眾守將。3分鐘後，他再次告訴世人身體質素如何驚人，迪布尼將皮球送到門前，夏蘭特飛身鏟入。兩個入球，都是來自迪布尼的助攻。比利時巨星近年早被視為英超首席中場，助攻猶如自動導航般神準，昔日隊友史達寧、加比爾捷西斯頻頻浪費機會，今季換上頭頂腳踢瓣瓣有的夏蘭特，果然一拍即合。

夏蘭特速度高，變速快，頭槌強勁，本已令後衛防不勝防，配合助攻好手迪布尼，後者只須適時將皮球送到門前，甚至刻意將皮球踢得大力點，夏蘭特大都能憑極高起動和變速力追得到並擺脫後衛，直接起腳射門，加上腦筋轉數快、射手觸角靈敏，總是能在電光火石間準確判斷最佳射門方式，3：0將皮球飛鏟入網那球盡顯這點。

迪布尼穿針引線，將夏蘭特威力完面發揮。（Getty Images）

科頓、艾華利斯兩大老鼠仔

夏蘭特在多蒙特，要跑上跑落、兼顧進攻組織，在曼城有迪布尼負責前線組織，夏蘭特可放心留在前線，完美展現入球能力，工作量減輕兼效率加倍，連帶減低傷患風險，一舉多得。

當對手專注防守夏蘭特，哥迪奧拿在他身邊安排一班技術上乘的「矮仔」，左腳的科頓，右腳的基亞利殊，前者速度高，後上盤扭出色，加上中場的貝拿度施華，令對手防不勝防。曼城當年連查頓辛祖都願意放走，青年軍畢業生只留下科頓一人，便知他定必非池中物。曼市打吡夏蘭特連中三元，科頓同樣大演帽子戲法，表現與他平分秋色，夏蘭特始終是對手嚴防目標，科頓在他身邊正好收拾帶來的機會。今仗科頓攻入3球，當中兩球正是來自夏蘭特的助攻。

曼聯在不是打得特別差的情況下，也要被攻入6球，可想而知曼城又再度進化。夏蘭特加盟曼城，最差的預想已經出現——曼城在英超再無敵手。藍月亮如今已接近「完全體」，更恐怖的是，陣中不止夏蘭特和科頓兩個2000年出生的怪物級新巨星，還有另一秘密武器艾華利斯（Julián Álvarez），當他適應英超踢法，無論作為超級後備或是正選夥拍夏蘭特和科頓，只會令曼城實力再上層樓。

別忘記，曼城陣中還有艾華利斯！（Getty Images）

這套陣容目標根本早已不是英超，而是曼城和哥迪奧拿期待已久的歐聯冠軍。從陣容、狀態和戰術發揮，曼城距離這個目標已愈來愈接近，相信只要不是主力傷患，又或是哥帥再在關鍵時刻「想太多」進行離奇實驗，摘下歐聯只是時間問題，唯獨可憐每周英超對手被曼城獅子撲兔一樣，每星期拿來練靶。