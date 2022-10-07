2022世界盃｜美斯親認「肯定是最後一屆」　稱阿根廷非冠軍大熱

歷史性七奪金球獎的阿根廷球王美斯宣布，2022卡塔爾世界盃會是他球員生涯的最後一次世界盃。



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美斯的阿根廷在今屆以南美洲區外圍賽次名入決賽周。（Getty Images）

這位35歲巴黎聖日耳門前鋒接受《ESPN》訪問時坦言：「這是我最後一屆世界盃，肯定。」

他續說：「我正在倒數世界盃來臨的日子，同時有緊張及焦慮。想它現在就發生，究竟會什麼發生事，最終會有怎樣的結果？」這會是美斯第5次參加世界盃，他在2006年首度參賽。他現在與馬斯真蘭奴及馬勒當拿並列4次參加世界盃決賽周，一旦他在今屆上陣，就會獨佔成為阿根廷史上參加世界盃最多次的球員。

美斯在2006年首戰世界盃，不經不覺今屆會是第5屆。（Getty Images）

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美斯在2005年起開始為阿根廷國家隊披甲，至今上陣164次入90球。他最接近世界盃的一次是2014年，可惜決賽在加時不敵德國得亞軍。他在2021年助阿根廷贏得美洲盃冠軍。在美斯的職業生涯中，世界盃是他唯一未贏過的重要錦標。

美斯在2014年與世界盃冠軍擦身而過。（Getty Images）

談到11月舉行的卡塔爾世界盃，美斯說：「在世界盃，任何事都可能發生。所有比賽都很難踢。熱門不代表最後贏波。」阿根廷被編入C組，同組有沙特阿拉伯、墨西哥及波蘭。

美斯續說：「我不知道我們是否熱門，但因為歷史，阿根廷通常會被視為冠軍的有力競爭者。」他認為阿根廷絕不是頂頭大熱，有其他球隊的實力在他們之上。