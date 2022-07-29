英超熱話｜C朗去留連維拉名宿都加把口 執着踢歐聯又關美斯事
撰文：趙子晉
出版：更新：
C朗拿度去或留仍然是未知數，同時成為球壇近期的熱話。阿士東維拉名宿艾邦拉荷亦一同湊熱鬧，直指C朗沒有忠誠可言，他的目標就只有參與歐聯。
37歲的C朗拿度日前終於現身卡靈頓，與曼聯方面商討前途問題，盛傳雙方各持己見，陷入僵局。C朗再轉會無疑是球壇熱話，前阿士東維拉前鋒艾邦拉荷（Gabby Agbonlahor）亦參一腳，言論更加「估你唔到」。
艾邦拉荷指C朗為求歐聯及獎盃不惜一切，即使加盟宿敵也不介意，「若果有機會的話，C朗會加盟利物浦。」這名維拉名宿認為，C朗並沒有「忠心」的概念，「他（C朗）願意去任何球會，只要他可以出戰歐聯，再刷新他的紀錄及入球，其他東西根本不重要。我認為C朗對曼聯﹑皇馬及祖雲達斯也不忠心。」
為何C朗對歐聯如此執着？除了榮譽外，體育媒體《The Athletic》記者Laurie Whitwell透露另一原因。C朗與美斯的隔空入球大戰，多年仍不停止，C朗現時歐聯累積140個入球，比美斯多15球，但對方比C朗年輕兩年，若果C朗無歐聯資格的話，隨時被美斯爬頭。
更多足球熱話：
歐聯外圍賽｜費倫巴治出局高唱普京之歌 歐洲足協成立小組調查足球熱話｜金玟哉投拿玻里以跳唱作見面禮 訓練落力不慎踢傷隊友足球熱話｜阿仙奴經典鋼門與鄰居爭執 用電鋸毀人家車房受查意甲｜普巴隨時因傷緣盡世界盃 祖雲達斯矛頭直指舊東家足球熱話︱尼馬疑再插水博十二碼 網民：已練到像條件反射︱有片英超熱話︱曼聯球員遲到惹怒坦赫格 季前熱身賽被棄用殺雞儆猴足球熱話｜球迷食波餅造就精彩一刻 蘇格蘭小球會網上尋人冀補償足球熱話︱皇馬魯迪格轉踢左後衛有原因 被巴塞球員快放「完爆」西甲｜沙維「落柯打」有望與美斯續前緣 巴塞會長：我對他有虧欠足球熱話｜暖男爸爸侯克準備大禮 3大巨星齊賀兒子生日