英超熱話｜C朗去留連維拉名宿都加把口　執着踢歐聯又關美斯事

C朗拿度去或留仍然是未知數，同時成為球壇近期的熱話。阿士東維拉名宿艾邦拉荷亦一同湊熱鬧，直指C朗沒有忠誠可言，他的目標就只有參與歐聯。



37歲的C朗拿度日前終於現身卡靈頓，與曼聯方面商討前途問題，盛傳雙方各持己見，陷入僵局。C朗再轉會無疑是球壇熱話，前阿士東維拉前鋒艾邦拉荷（Gabby Agbonlahor）亦參一腳，言論更加「估你唔到」。

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C朗拿度返卡靈頓與曼聯攤牌求去 馬體會球迷繼續表態

維拉名宿艾邦拉荷有驚人言論。（資料圖片／Getty Images）

艾邦拉荷指C朗為求歐聯及獎盃不惜一切，即使加盟宿敵也不介意，「若果有機會的話，C朗會加盟利物浦。」這名維拉名宿認為，C朗並沒有「忠心」的概念，「他（C朗）願意去任何球會，只要他可以出戰歐聯，再刷新他的紀錄及入球，其他東西根本不重要。我認為C朗對曼聯﹑皇馬及祖雲達斯也不忠心。」

C朗被斥眼中只有歐聯，沒有忠誠。（資料圖片／Getty Images）

為何C朗對歐聯如此執着？除了榮譽外，體育媒體《The Athletic》記者Laurie Whitwell透露另一原因。C朗與美斯的隔空入球大戰，多年仍不停止，C朗現時歐聯累積140個入球，比美斯多15球，但對方比C朗年輕兩年，若果C朗無歐聯資格的話，隨時被美斯爬頭。

《The Athletic》指C朗出戰歐聯的執着，就是與美斯之爭。（資料圖片／Getty Images）

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