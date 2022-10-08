劍擊．U23亞錦賽｜港隊首日女花奪兩銅 陳樂熹一劍飲恨無緣獎牌
撰文：趙子晉
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香港劍擊隊日前出發赴科威特，出戰23歲以下亞洲錦標賽，港隊首日隨即傳來好消息，女子花劍的關渝澄及梁雅蕾在個人賽攜手摘銅。
因為疫情關係，23歲以下亞洲錦標賽3年後再度舉辦，今次由科威特主辦，港隊早前已經分批出發，男子佩劍及女子花劍率先在周五（7日）登場。
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四花劍女將闖8強
兩名港隊常規成員符妤名及關渝澄領軍，夥拍師妹梁雅蕾及黎熙晴角逐女子花劍，兩名師妹小組賽全勝，符、關二人則僅輸一場，齊齊直接躋身16強，並攜手輕鬆闖入8強，獎牌在望。
梁雅蕾以15：8力擊韓國劍手Hong Sein，符妤名及關渝澄內訌，結果關以13：8取勝晉級。黎熙晴則不敵另一韓國劍手8強止步，換言之港隊已穩奪兩面獎牌。
關渝澄及梁雅蕾分途出擊，不約而同也是鬥韓國劍手，可惜二人同樣力戰而敗，未能包辦決賽席位，為港隊拿下兩面銅牌。
陳樂熹男佩8強一劍飲恨
同日舉行的男子佩劍，世青打入8強的陳樂熹，全勝殺入淘汰賽，其後分別淘汰印度及伊拉克劍手，8強硬撼韓國劍手Jeong Hangil，可惜最終一劍憾負，再度與獎牌擦身而過。周頌羲16強不敵另一韓國選手；梁天晴、張愷駿則32強出局。
今日（8日）將上演男子重劍及女子佩劍個人賽。
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